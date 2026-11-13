ברכת מזל טוב לחתן אליעזר שמידט, בנו של הרב יהושע שמידט, רב היישוב שבי שומרון, ראש הישיבה ומרבני עוצמה יהודית, לרגל נישואיו. בין החוגגים בחתונה נצפה השר איתמר בן גביר, שהצטרף למעגלי הריקודים.

בן גביר בחתונה ללא קרדיט

במסדרונות הכנסת תפסנו השבוע את הרב יהודה קרויזר בשיחה עם חבר הכנסת החדש מטעם עוצמה יהודית, חנמאל דורפמן.

הרב קרויזר ודורפמן צילום: ללא קרדיט

ביישוב המתחדש שא-נור שבצפון השומרון השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן ויהושע לבנון באימון של כיתת הכוננות המקומית.

דגן ויהושע לבנון באימון צילום: ללא קרדיט

החייל החרדי חיים טרייטל, לוחם גבעתי שנפצע במהלך המלחמה ושב לשירות הצבאי, קיבל השבוע את דרגות הקצונה. לרגל המעמד כתב: "קיבלתי את הדרגות, ואת הזכות והאחריות לשאת את האלונקה על הכתפיים עוד כמה שנים, שלא תצא תקלה תחת ידי".

חיים טרייטל עם הדרגות צילום: ללא קרדיט

השבוע התקיים בבית הכנסת של קהילת בוגרי מוסדות "בני דוד" בעלי מעמד הכנסת ספר תורה חדש, שהוקדש לזכר בוגרי המוסדות שנפלו במהלך שירותם הצבאי.

במעמד השתתפו ראש מוסדות בני דוד הרב אלי סדן, הרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה ואחיה של הרבנית ורדינה סדן, וכן משפחות שכולות, תלמידים ובוגרים.

הרב סדן צילום: ללא

על רקע מעמד הצילום המסורתי של שליחי חב"ד ב-770, נרשם מפגש בין מנכ"ל עמותת "נצח - האיגוד הלאומי לשירות חרדים", יוסי לוי, לפרשן הפוליטי של ערוץ 14, מתי טוכפלד. בתמונה המשותפת נצפו גם הרב אבי זרביב ורוני בן חמו מעמותת נצח.

​נצפו ב-770 צילום: ללא קרדיט

שמחה במפלגת עוצמה יהודית: עו"ד דוד בבלי, יועצו הקרוב של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לענייני חקיקה, התארס לבחירת ליבו טויבי זוסמן, לשעבר יועצתו של חבר הכנסת לשעבר צביקה פוגל.

הזוג המאורס צילום: ללא קרדיט

בישיבת ההסדר באשקלון נערך ערב הצדעה לתלמידי שיעור ב', לקראת גיוסם לצה"ל ושיבוצם ביחידות קרביות ועורפיות.

במרכז הערב עמד סיום הש"ס הבבלי שערך תלמיד הישיבה נטעאל יהודה רוזנברג, שהחל בלימוד הש"ס עוד בהיותו תלמיד בכיתה י' והשלים אותו לאחר שנים של התמדה.

ריקודים לרגל סיום הש"ס צילום: ללא

הרב צבי יהודה דרור, ראש הכולל בישיבת ההסדר נוף הגליל, הוכתר השבוע לרב בית הכנסת "קיבוץ גלויות" בעיר.

בטקס ההכתרה השתתפו רב העיר הרב מנדי נחשון, רב העיר הקודם הרב ישעיהו הרצל וראש ישיבת ההסדר נוף הגליל הרב דני סגליס.

ריקודים בהכתרת הרב דרור צילום: ללא

על רקע המשבר הפוליטי, נצפו השבוע במסעדת גולדיס בבני ברק יועץ ראש הממשלה טופז לוק, הפרשן הפוליטי ישראל כהן ואיש הדיגיטל החרדי בני רוזנטל. השלושה קיימו שיחה ממושכת שעסקה בחיזוק הגוש והמחנה האמוני.

המפגש בבני ברק צילום: ללא קרדיט

היועץ האסטרטגי אודי טנא ציין השבוע את יום הולדתו ה-40 באירוע חגיגי, שבו השתתפו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר האנרגיה אלי כהן, שר המורשת עמיחי אליהו, ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני, לצד אנשי תקשורת ועיתונאים. במהלך החגיגה ערך טנא גם סיום מסכת בכורות.

עמיחי אליהו באירוע צילום: ללא קרדיט

במסגרת כינוס השלוחים העולמי, ולאחר צילום התמונה המסורתית בניו יורק, נערך בניו ג'רזי הבאנקעט החגיגי בהשתתפות יותר מ-6,500 שליחי חב"ד ותומכיהם.

בשיאו של הערב עלו לבמה הזמרים צבי גרינהיים ואלי מרכוס, שהרקידו את אלפי המשתתפים בניגוני שמחה, יחד עם שורדי השבי בר קופרשטיין ואליה כהן.

צבי גרינהיים ואלי מרכוס מרקידים את אלפי השלוחים שמואל עמית

לרגל יום הולדתו ה-85 של חתן פרס ישראל, המשורר ארז ביטון, התכנסו חבריו בבית הסופר בתל אביב לערב שהוקדש לשיריו וליצירתו הספרותית פורצת הדרך.

בין המשתתפים היו יו"ר אגודת הסופרות והסופרים העבריים בישראל, המשורר צביקה ניר, והסופר, המשורר והפובליציסט עמנואל בן סבו. על הליווי המוזיקלי בפסנתר הופקד ישראל ברייט, סולן להקת "השמחות".