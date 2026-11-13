תרופה חדשה לטיפול בסכיזופרניה מעוררת תקווה בקרב מטופלים ובני משפחותיהם, אך עלותה ברכישה פרטית, כ־8,000 שקלים לחפיסה, מונעת מרבים מהם לקבל אותה. כך דווח בעיתון "ידיעות אחרונות", העוסקת במאבק להנגשת התרופה קובנפי ובהתמודדות הממושכת עם המחלה.

קובנפי אושרה בידי ה־FDA בספטמבר 2024, ומנגנון פעולתה שונה מזה של התרופות האנטי־פסיכוטיות הוותיקות: היא אינה חוסמת ישירות את קולטני הדופמין, אלא משפיעה על מנגנונים המווסתים את הפרשתו.

לפי הדיווח, התרופה הוגשה לסל התרופות זו השנה השנייה ודורגה ראשונה בידי איגוד הפסיכיאטריה.

מאחורי הדרישה להכללתה בסל עומדות משפחות שחיות עשרות שנים לצד המחלה. יוקי, שבנה בן ה־46 מתמודד עם סכיזופרניה מאז נעוריו, סיפרה כי הטיפול שהוא מקבל הביא ליציבות, אך מלווה בתופעות לוואי קשות, ובהן ריור, רעד והשמנה. לדבריה, אלה פוגעות גם ביכולתו להשתלב בעבודה ובחברה.

"מתמודדי הנפש הם האוכלוסייה הכי חלשה וענייה, וחלק גדול מהם כלל אינם יכולים להשתכר, ומתקיימים אך ורק מקצבאות נכות של אלפי שקלים בודדים", אמרה. "אותן משפחות לא יכולות לרכוש את התרופה אם היא לא תהיה בסל".

לפי הכתבה, התרופה זמינה בביטוח המשלים של כללית ובהסדרים נוספים, ובהם מימון למשתקמים של משרד הביטחון ותוכנית חמלה של חברת התרופות. עם זאת, ההסדרים אינם נותנים מענה לכלל המטופלים.

ד"ר יואב דומני, מנהל מחלקה פסיכיאטרית גברים במרכז לבריאות הנפש במעייני הישועה, הסביר כי מנגנון הפעולה החדש עשוי לאפשר הקלה בתסמינים תוך פגיעה פחותה בתפקודים אחרים הקשורים לדופמין. לצד זאת הדגיש: "אין כאן תרופת פלא שמתאימה לכל אחד, אלא אפשרות נוספת וחשובה".