אהבתו של אוהד יהלומי ז"ל לעקרבים תעמוד במרכז מיזם חינוכי להנצחתו: רשות הטבע והגנים משיקה כרזה המציגה מיני עקרבים בישראל, ולצידה חידון שחיברה אלמנתו בת שבע בעברית ובערבית.

יהלומי ז"ל עבד ברשות הטבע והגנים, במשך כ-19 שנים וכיהן במספר תפקידי מפתח בשמירת טבע לאורך השנים, עד תפקידו האחרון כמנהל מרחב דרום בסיירת הירוקה.

יהלומי, שנחטף מביתו בניר עוז ב־7 באוקטובר ונרצח בשבי חמאס, חיבר את מגדיר העקרבים בישראל. עבורו, ההיכרות עם בעלי החיים שמעוררים פחד הייתה גם הזדמנות לחינוך ולאהבת הטבע.

הכרזה, שאייר טוביה קורץ בשיתוף מומחים, כוללת קוד לסריקה המוביל לחידון, ותועבר גם למשרד החינוך כדי להנחיל את הידע לדורות הבאים. "מה שחשוב בשבילנו הוא שהעבודה של אוהד תמשיך אחריו, שהזיכרון שלו ימשיך. אני בטוחה שהוא היה מרוצה מאוד מהתוצאה", אומרת בת שבע.

בשבעה באוקטובר כשהחלו האזעקות, המשפחה נכנסה לממ"ד, אך גילתה שדלת הממ"ד לא נסגרת בשל בעיה בידית הדלת. אוהד החליט לצאת מהממ"ד ולטרוק את הדלת מבחוץ, כדי להגן על בת שבע והילדים.

המחבלים חדרו לבית משפחת יהלומי בסביבות השעה 10:00. לאחר קרב עיקש, המחבלים הצליחו לפצוע את אוהד ולפתוח את דלת הממ"ד. הם אילצו את בת שבע והילדים לצאת מהבית, לנגד עיניו של אוהד, שהיה שרוע מחוץ לממ"ד, פצוע ומדמם. בת שבע הועלתה על אופנוע ושתי בנתיה אך הצליחה להימלט כשהן יחפות.

החוטפים המשיכו עם איתן בן ה-12 לתוך רצועת עזה. לאחר 52 ימים בשבי, איתן חזר כחלק מהעסקה הראשונה, לאחר ששהה 16 ימים לבדו לחלוטין ועבר טרור פסיכולוגי מתמשך מצד המחבלים.