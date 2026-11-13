תיעוד המעצר צילום: משטרת ישראל

תושב בת ים בן 32 נעצר היום (שישי) בחשד למעורבות ברצח אזרח ישראלי בבולגריה לפני כחודש, זאת לאחר שהוצא נגדו צו מעצר בינלאומי. בהמשך הוא צפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט במסגרת הליך הסגרתו לרשויות אכיפת החוק בבולגריה. הקורבן, פרופסור ישראלי בן 85, נרצח באוקטובר השנה, ועם עליית החשד למעורבותו של הגבר מבת ים פתחה היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב איילון בחקירה, בשיתוף מחלקת תיאום מבצעי בחטיבת המודיעין המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ומשטרת בולגריה. לאחר איסוף הראיות והוצאת צו מעצר זמני לשם הסגרתו - החשוד נעצר.