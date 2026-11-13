חיזוק ההגנה על יישובי יהודה ושומרון וההיערכות הביטחונית לשנת 2027 עמדו במרכז כנס שהתקיים באריאל, בהשתתפות מפקד אוגדת איו"ש, תת־אלוף קובי הלר, ראשי הרשויות ומפקדים נוספים.

במהלך הכנס הוצגה לראשי הרשויות הערכת המצב הביטחונית, לצד עיקרי ההיערכות לשנה הקרובה. הדיונים התמקדו בהמשך חיזוק ההגנה על היישובים והתושבים ובתיאום הנדרש בין הצבא להנהגה המקומית.

נושא נוסף שנידון היה מאמצי התשתיות ביהודה ושומרון. במסגרת זו התקיים שיח על שיתוף הפעולה השוטף בין צה"ל להתיישבות ועל המענה לצורכי התושבים, תוך שמירה על שגרת חיים בטוחה.

את הכנס הובילו הגמ"ר איו"ש ומועצת יש"ע. לצד ראשי הרשויות והמפקדים השתתפו בו נציגי אגף ההתיישבות במשרד הביטחון, פיקוד העורף, המנהל האזרחי, כבאות והצלה, המשטרה ומד"א.