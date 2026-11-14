"הראשונים שהולכים לחטוף את המכה הכי קשה מהתחזקות המפלגה הדמוקרטית בארה"ב הם המתיישבים ביהודה ושומרון. זה הולך להיות כואב מאוד", כך מזהיר ד"ר קובי ברדה, חוקר בכיר במכון JPTI, בעקבות תוצאות בחירות האמצע בארצות הברית.

בריאיון לערוץ 7 הוא מעריך כי הרוב הדמוקרטי המסתמן בקונגרס עלול להוביל להטלת סנקציות משמעותיות על ההתיישבות, לרבות צעדים נגד מוסדות פיננסיים בישראל, ומזהיר כי גם הנשיא דונלד טראמפ לא בהכרח יוכל או ירצה למנוע את כולן.

ברדה מתאר את תוצאות הבחירות כניצחון יוצא דופן בהיקפו של המפלגה הדמוקרטית. לדבריו, על פי הנתונים והתחזיות שהיו בידיו בעת הריאיון, הפער בבית הנבחרים עשוי להגיע לכמאה מושבים לטובת הדמוקרטים, לעומת יתרון של חמישה מושבים לרפובליקנים בקונגרס היוצא. בסנאט, הוא מעריך, עשויים הדמוקרטים להגיע ל-56 מושבים מול 44 רפובליקנים.

"מדובר בניצחון בסדר גודל תנ"כי של המפלגה הדמוקרטית", הוא מדגיש ומציין כי גם במדינות שנחשבו למעוזים רפובליקניים נרשמו, לדבריו, הישגים חריגים לדמוקרטים. כדוגמה הוא מביא את קנזס, שבה נבחר סנאטור דמוקרטי לראשונה זה 94 שנים.

המשמעות המרכזית עבור ישראל, להערכתו, נוגעת לשינוי הצפוי ביחסו של הקונגרס למדיניות הישראלית ביהודה ושומרון.

ברדה מפנה להתבטאויות של השגריר האמריקני הפרו-ישראלי מייק האקבי, בנוגע ל"טרור יהודי" ביהודה ושומרון. לדבריו, כאשר אפילו גורמים המזוהים עם תמיכה מובהקת בישראל משתמשים במונחים כאלה, חברי הקונגרס הדמוקרטים עשויים לראות בכך בסיס לקידום צעדים חריפים יותר.

"אני מדבר על סנקציות אישיות, אני מדבר על סנקציות אזוריות, אני מדבר על סנקציות מרחביות", הוא מזהיר.

להערכתו, השינוי עלול להתחיל כבר ב-3 בינואר, היום בו יתבצעו השינויים בקונגרס. הוא סבור כי גם אם טראמפ יטיל וטו על חלק מהצעדים, ישראל עלולה להיפגע מהחלטות אחרות.

התרחיש החמור ביותר שהוא מציג נוגע להטלת מגבלות על המערכת הבנקאית בישראל. ברדה חושש כי הקונגרס עלול לפעול לקידום סנקציות על בנקים ומוסדות פיננסיים שיממנו פעילות הקשורה להתיישבות, לרבות בנייה ומתן משכנתאות. "זה אומר הלכה למעשה עצירת ההתיישבות".

לדבריו, האירועים האלימים של פורעים ביהודה ושומרון בחודשים האחרונים פגעו במעמדה הבינלאומי של ישראל, גם בקרב גורמים שבעבר הפגינו כלפיה אהדה. הוא סבור כי ממשלה ישראלית חדשה, שתציג שינוי במדיניות האכיפה ותנקוט צעדים מעשיים בשטח, עשויה לקבל פרק זמן מסוים כדי להוכיח את כוונותיה.

"אני לא יודע להתחייב שדבר כזה אכן יעבוד", הוא מבהיר, אך מעריך כי ללא שינוי במדיניות, הפגיעה בהתיישבות עלולה להיות מיידית.

במקביל, הוא מזהיר מפני הסתמכות בלעדית על טראמפ כמי שיגן על האינטרסים הישראליים. לדבריו, כבר עתה מתפתחת בסביבתו של הנשיא מגמה של הטלת חלק מהאחריות לתבוסת הרפובליקנים על ישראל ועל המעורבות האמריקנית במזרח התיכון.

ברדה מתייחס להתבטאויות שייחס לסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס בעקבות הבחירות. לטענתו, ואנס מנה ארבע סיבות לכישלון הרפובליקנים, הקשורות כולן לישראל, ואף קרא לשינוי ביחסים בין המדינות. הדברים זכו לתמיכה פומבית גם מצד בנו של טראמפ. "זה אומר שהלחץ התחיל לעבור לטראמפ, שיהיה לו נוח לתלות בישראל את התבוסה. ההערכה שלי, ככל שהזמן יתקדם, אנחנו נראה יותר ויותר התבטאויות שלו, כי זה יסייע לו להרחיק ממנו את הכישלון".

ברדה מדגיש כי אין ביכולתו לקבוע אם טראמפ יפחית בפועל את מחויבותו לישראל, אך הוא סבור כי השינויים הפוליטיים בוושינגטון מחייבים את ירושלים לבחון מחדש את מדיניות החוץ שלה ואת יחסיה עם מדינות נוספות.

ברדה מסיים באזהרה מפני ההשלכות האפשריות של היעדר שינוי מדיני לנוכח יחסי הכוחות החדשים בוושינגטון. "אם אנחנו לא מצליחים להקים ממשלה אחרת, שהיא פרצוף אחר, שמנסה להראות התייחסות אחרת למה שקורה, הסנקציות שהולכות להפיל עלינו יהיו סנקציות קשות מאוד".