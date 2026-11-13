ח"כ גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר!, הביע תמיכה בח"כ אליסף פרץ ובמשפחתו, ויצא נגד מה שכינה "קמפיין ארסי ומכוער" המופנה כלפי חלק מחברי מפלגתו ובני משפחותיהם.

בהודעה שפרסם לקראת שבת הדגיש כי הוא נותן אמון בפרץ, וכי הביקורת על דרכה של המפלגה צריכה להיות מופנית אליו.

"אני מחבק את מרים פרץ ואני סומך על אליסף. אני יודע שהוא סומך עליי ועל הבחירות שאני עושה, ועוד אעשה", כתב איזנקוט. "אני לא מוטרד מזה. מה שמטריד אותי הוא הקמפיין הארסי והמכוער שנעשה בימים אלו".

איזנקוט סיפר כי הוא מכיר את משפחת פרץ היכרות אישית ועמוקה זה קרוב לשלושים שנה. "לצערי, פגשתי אותה בנסיבות כואבות וקשות, פעמיים, אך זכיתי בקשר לכל החיים עם משפחה שהיא דוגמה ומופת לאהבת העם והארץ", כתב.

לדבריו, את אליסף הוא מכיר מאז שהיה בן 12. "שמחתי שאליסף, אותו אני מכיר מגיל 12, הסכים להצטרף למפלגת ישר! ולקחת חלק בעשייה הציבורית החשובה ובשיקום כבודה של הכנסת".

בהמשך טען איזנקוט כי חלק מחברי הכנסת של המפלגה ומשפחותיהם, ובהם משפחות שכולות, מקבלים אלפי הודעות בוטות וקשות. הוא הדגיש כי ביקורת על נבחרי ציבור היא חלק מתפקידם, אך הוסיף: "אין מקום להסתה ואיומים. אם יש למישהו בעיה עם הדרך שאני מתווה, אני הכתובת לכך".

"מי שחושב ששליחים למיניהם ורעל ירתיעו אותנו, כנראה לא מכיר אותנו טוב מספיק", הוסיף.

הדברים נכללו בהודעה רחבה שבה התייחס איזנקוט גם למאמציו להרכיב ממשלת חירום.

הוא שב והצהיר כי בכוונתו לשוחח עם כל נבחר ציבור שיסכים לארבעת העקרונות שהתווה, ולמצות את האפשרויות להקמת ממשלה בראשותו.

לצד זאת, יצא נגד מה שתיאר כמסע דה־לגיטימציה כלפי אזרחי ישראל הערבים. "ניתן לא להסכים עם נציגי המפלגות הערביות, ניתן אף לסלוד עמוקות מחלקם, לא ניתן, לא ראוי ולא אתן להכפיש מגזר שלם", כתב.

איזנקוט הבהיר כי ימשיך לפעול להקמת ממשלה גם לנוכח הביקורת: "אני נחוש להתגבר על כל קושי ואתגר כדי להקים ממשלה ולהחזיר את ישראל לחוף מבטחים".