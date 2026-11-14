״להקדים תרופה למכה ולמנוע את הטבח הבא״: האזהרה החמורה של ״פורום הביתה״ למקבלי ההחלטות

פורום הביתה ממשיך במאבקו למניעת טבח נוסף ביישובי יהודה ושומרון ובאזורים הסמוכים להם, ומפרסם סרטון הסברה חדש שנועד להמחיש לציבור ולמקבלי ההחלטות את הסכנות הביטחוניות הנשקפות, לטענתו, מהמצב הקיים באזור.

במרכז הסרטון עומדת דרישה לשינוי אסטרטגי: ביטול הסכמי אוסלו, הרחבת ההתיישבות היהודית לשטחים הפתוחים באזורי A ו־B וביטול החלוקה הקיימת של יהודה ושומרון לאזורי A, B ו־C. בפורום סבורים כי המשך המדיניות הנוכחית עלול להוביל להיווצרות איום ביטחוני חמור על יישובי האזור ועל ערי מרכז הארץ.

הפרסום מגיע על רקע המתיחות הפוליטית והמגעים להרכבת ממשלה. במסגרת המאבק פנו לאחרונה אנשי פורום הביתה, יחד עם ההורים השכולים יהושע שרמן ואליאב ליבי, בקריאה פומבית לראשי המפלגות שלא להקים ממשלה הנשענת על מפלגות ערביות שלטענתם תומכות בטרור. לדבריהם, מהלך כזה עלול לפגוע בביטחון ישראל ולהנציח את תפיסת הביטחון שקרסה באירועי שבעה באוקטובר.

הסרטון נפתח בתזכורת להבטחות שניתנו לציבור בתקופת ההתנתקות מרצועת עזה, שלפיהן פינוי היישובים יתרום לקידום השלום והביטחון. בפורום טוענים כי בפועל הוביל המהלך למציאות של טרור וחוסר ביטחון, ומזהירים מפני חזרה על אותן טעויות ביהודה ושומרון.

את הסרטון מוביל פעיל ההתיישבות והתקשורת עזרי טובי, המזהיר מפני שאננות ביחס לאיומים הביטחוניים באזור. לדבריו, שטח יהודה ושומרון גדול פי 15 משטחה של רצועת עזה, ומתגוררים בו כשני מיליון ערבים. טובי טוען כי קיימת באזור תשתית אידיאולוגית עוינת הדומה לזו שבעזה, לצד כמויות גדולות של נשק חם ועשרות אלפי שוטרים פלסטינים המצוידים ומאומנים בידי צבאות זרים.

בסרטון מוצג גם האיום הטופוגרפי הנובע ממיקומו של רכס הרי יהודה ושומרון, החולש על אזורים נרחבים במרכז הארץ. בפורום מדגישים את הקרבה הגיאוגרפית בין שטחי יהודה ושומרון לבין מרכזי אוכלוסייה ותשתיות חיוניות בישראל.

על פי הנתונים המוצגים בסרטון, מדובר במרחקי נסיעה קצרים במיוחד: כחמש דקות לעפולה ולכפר סבא, כעשר דקות לנתניה ולקריית גת, כרבע שעה לתל אביב וכעשר דקות לנמל התעופה בן גוריון. בפורום טוענים כי הקרבה הזאת ממחישה את הסכנה האפשרית במקרה של הידרדרות ביטחונית, וכי בחלק מהמקומות הגדר היא החיץ המרכזי בין האוכלוסייה הפלסטינית לבין אזרחי ישראל.

לדברי אנשי הפורום, ההתמודדות עם האיום מחייבת שינוי יסודי בתפיסה שהובילה להסכמי אוסלו. הם קוראים לבטל את החלוקה לאזורי A, B ו־C, שלטענתם מגבילה את ההתיישבות היהודית ופוגעת ביכולת להגן על המרחב.

טובי מציג בסרטון נתון שלפיו ביהודה ושומרון קיימים כ־1.28 מיליון דונם של שטחים פתוחים. לדבריו, הגורם שיתיישב בשטחים הללו ראשון יהיה זה שיקבע את המציאות בשטח וישפיע על עתיד האזור.

על בסיס תפיסה זו מציע הפורום להרחיב את מודל החוות החקלאיות, שפועל כיום בשטחי C, גם לשטחים הפתוחים באזורי A ו־B. לטענת אנשי הפורום, הרחבת ההתיישבות תאפשר לחזק את האחיזה היהודית בשטח ולהשפיע על השליטה בו, ללא צורך בעימות צבאי וללא אזרוח של פלסטינים.

ראשי פורום הביתה וההורים השכולים יהושע שרמן ואליאב ליבי מדגישים כי מבחינתם אין מדובר רק בסוגיה התיישבותית, אלא בצורך ביטחוני ולאומי.

"יישוב השטחים הללו מהווה חזרה לערכי הציונות היסודיים, תחת העיקרון ההיסטורי הקובע כי במקום בו תעבור המחרשה - שם יעבור הגבול. הדרישה ליישב את השטחים הפתוחים אינה סוגיה פוליטית של ימין ושמאל, אלא הדרישה המוסרית, הציונית, הביטחונית והצודקת ביותר, ואנו קוראים להנהגה להקדים תרופה למכה בטרם יתרחש אסון", אמרו.