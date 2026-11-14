הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) מביעה דאגה גוברת מחוסר היכולת לפקח על פעילות הגרעין האיראנית, ובמיוחד על מתקן באספהאן שאליו נמנעת גישת הפקחים מאז יוני 2025. בדו"ח חסוי שהועבר על ידי ראשי הסוכנות עולה כי אין בידיהם מידע מספק כדי לקבוע מה מתרחש במתקן, האם הוא מכיל חומר גרעיני ומה מצבו מבחינת הפיקוח הבינלאומי.

החשש המרכזי נוגע לאפשרות שאיראן ממשיכה בפעילות גרעינית הרחק מעיני הפקחים, לאחר שהגבילה באופן משמעותי את גישת סבא"א למתקניה בעקבות המלחמה והתקיפות שביצעו ישראל וארצות הברית.

"הסוכנות אינה יודעת מהו המיקום המדויק של המתקן, מהו מצבו בהקשר של משטר הפיקוח, או האם הוא מכיל חומר גרעיני", נכתב בדו"ח. עוד צוין כי "הסוכנות מביעה דאגה גוברת מכך שאיראן לא אפשרה לה לבדוק את המתקן או לעיין בתוכניות ההנדסיות שלו".

היעדר הגישה למתקן מצטרף לחוסר הוודאות באשר למלאי האורניום המועשר שבידי איראן. לפי המידע המובא בדיווח, טהרן מחזיקה במאות קילוגרמים של אורניום שהועשר לרמה של 60%, אך מאז המלחמה מתקשים פקחי הסוכנות לעקוב אחר מיקומו ומצבו.

רמת העשרה של 60% גבוהה משמעותית מהמגבלה שנקבעה בהסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015, שבמסגרתו התחייבה איראן להגביל את שיעור ההעשרה ל-3.67% ואת מלאי האורניום המועשר שלה ל-300 קילוגרמים.

במהלך המלחמה תקפו ישראל וארצות הברית חלק ממתקני הגרעין האיראניים, אך היקף הנזק שנגרם להם ומידת יכולתה של איראן לשקם את הפעילות אינם ברורים לחלוטין.

איראן מצדה ממשיכה להתנות את חידוש שיתוף הפעולה המלא עם הסוכנות בטיפול בדרישותיה. בדו"ח נמסר כי המשטר בטהרן הבהיר שהמצב לא ייפתר כל עוד לא יטופלו הגורמים שהובילו למשבר הנוכחי, וכל עוד לא יינתן מענה לדרישותיו הנוגעות ליישום משטר הפיקוח.

הדו"ח אינו קובע כי איראן חידשה את העשרת האורניום במתקן, אך מדגיש את הפער המתרחב בין המידע המצוי בידי הפקחים לבין הפעילות הגרעינית שאותה הם אמורים לבדוק. כל עוד איראן אינה מאפשרת גישה למתקן ולחומרים הגרעיניים, נותרת השאלה מה בדיוק מתרחש באספהאן ללא מענה.