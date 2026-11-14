מוחמד אל-פאתח, בן 40, ששימש בעבר שומר ראשו הצמוד של מנהיג חמאס איסמעיל הנייה, צפוי להיות מוסגר מבריטניה לגרמניה בחשד למעורבות בתכנון פיגועים נגד יהודים וישראלים באירופה.

הרשויות בגרמניה הגישו בקשה להסגרתו, בטענה כי היה מעורב בהכנות למתקפות שתוכננו להתבצע בגרמניה או באוסטריה, בסמוך ליום השנה השני למתקפת חמאס ב־7 באוקטובר.

על פי החשד, אל-פאתח, המשתמש גם בשם מוחמד נעים, מילא תפקיד מרכזי בשינוע ובאחסון אמצעי לחימה שנועדו לשמש את חברי חוליית הטרור. במסגרת החקירה הגרמנית נבדקת מעורבותם של שבעה חשודים המשתייכים לחמאס, שלפי החשד תכננו לפגוע במטרות יהודיות או ישראליות באירופה.

בבקשת ההסגרה צוין כי אדם המכונה "מוחמד א'", שלפי החשד הוא אל-פאתח, היה מעורב בהעברת כלי נשק לווינה שבאוסטריה, שם הוסתרו לקראת שימוש אפשרי בפיגוע. עוד נטען כי הכין מראש סרטון שבו הוא מקבל אחריות בשם חמאס על המתקפה המתוכננת.

בסרטון שפורסם בכלי תקשורת בגרמניה נראה אל-פאתח כשהוא עוטה מסכה ומבטיח "נקמה על רצח העם בעזה".

אל-פאתח נעצר בבריטניה בעקבות אירוע אלים שבו תקף בסכין מעקל מטעם ההוצאה לפועל שהגיע לביתו. הוא הורשע בעבירות של גרימת חבלה שלא כדין, החזקת שתי סכינים וגרימת נזק פלילי, אך זוכה מהאישום החמור יותר של גרימת חבלה בכוונה תחילה.

במקביל להליך הפלילי שהתנהל נגדו בבריטניה, פעלו הרשויות הגרמניות לקידום הסגרתו בשל החשדות למעורבות בפעילות טרור. על פי המידע שנמסר, הוא צפוי להיות מוסגר לגרמניה לאחר שיסיים לרצות את עונשו בבריטניה.

אל-פאתח עבר להתגורר בבריטניה בשנת 2015 וקיבל אזרחות בריטית בשנת 2020. בעבר שימש שומר ראשו הצמוד של איסמעיל הנייה, מנהיג חמאס שחוסל בשנת 2024.

החקירה בגרמניה מתמקדת בחשד להיערכות של פעילי חמאס לביצוע פיגועים נגד מטרות יהודיות וישראליות באירופה, ובתפקיד שמילא לכאורה אל-פאתח בהעברת אמצעי הלחימה ובהכנות למתקפה.