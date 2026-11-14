"ממשלה גם במחיר של הפרת הבטחה לחיילי מילואים": איתן כבל במפגש קצוות עם נוה דרומי

איתן כבל הצהיר בריאיון לתוכנית "מפגש קצוות" ב־i24NEWS כי הוא תומך בהקמת ממשלה חדשה "בכל מחיר", גם אם הדבר יהיה כרוך בהפרת הבטחות שניתנו במהלך מערכת הבחירות לחיילי המילואים. לדבריו, המטרה המרכזית של מערכת הבחירות הייתה להביא לסיום כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במהלך הריאיון נשאל כבל אם הבחירות עסקו בראש ובראשונה בנתניהו, והשיב: "בראש ובראשונה בעיניי כן". כאשר התבקש להסביר מדוע הודגשו בקמפיין סוגיות כמו חוק הגיוס, החטופים והדרישה להקמת ועדת חקירה, השיב: "אינני מתבייש לומר את הדברים. כדי שנתניהו יזוז".

כבל הסביר כי מבחינתו החלפת נתניהו הייתה היעד המרכזי, על רקע אחריותו כראש הממשלה לאירועי 7 באוקטובר. לדבריו, המטרה הייתה להביא ל"הפסקת כהונתו של נתניהו", שאותו תיאר כמי "שעמד בראש המערכת באסון הכי גדול שקרה למדינה".

בהמשך נשאל כבל איזה מחיר יהיה מוכן לשלם כדי להקים ממשלה חדשה, והבהיר כי הוא מעניק עדיפות להקמתה גם אם הדבר יחייב ויתור על הבטחות שניתנו במהלך מערכת הבחירות. "אני מסתכל שוב בעינייך ואומר לך: הקמת ממשלה בכל מחיר", הצהיר. "לצערי, זה עלול להיות גם בהפרת הבטחה לחיילי המילואים, לאנשים כמוני".

כבל הוסיף כי המועמד המועדף עליו לראשות הממשלה הוא גדי איזנקוט. "אני רוצה שאיזנקוט יהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל", אמר.

בעקבות דבריו נשאל אם נכונותו להפר הבטחות משמעותה ויתור על הערכים והעקרונות שהוצגו במהלך הקמפיין. כבל דחה את הפרשנות הזאת והתעמת עם המראיינת. "מעולם לא אמרתי את מה שאת עכשיו ממציאה עליי", השיב. "אני אומר משהו ואת נהיית רש"י שלי. אז אני מבקש קודם כול, נא לא לפרשן אותי".

בהמשך הריאיון עלתה שאלת השותפות הקואליציוניות האפשריות, ובפרט האפשרות להקים ממשלה בהשתתפות מפלגות ערביות או חרדיות. כבל התבקש לבחור בין אלישע מדן לאחמד טיבי, ובהמשך בין טליק גואילי לאימאן ח'טיב, אך סירב להשיב לשאלות האישיות. "אלה שאלות שאני לא משיב עליהן", אמר.

כבל הבהיר כי מבחינתו, המבחן המרכזי לשותפות בממשלה אינו זהותה של המפלגה אלא נכונותה לקבל את קווי היסוד שתקבע הממשלה החדשה. "אם יהיו מוכנים לשבת על פי אמות המידה שלנו, זה לא משנה לי מי", אמר.

לסיום הדגיש כי אינו פוסל מראש אף מפלגה שתסכים לתנאים שייקבעו במסגרת המשא ומתן הקואליציוני. "כל אדם, כל מפלגה שתהיה מוכנה להיכנס תחת האלונקה על פי הקריטריונים שהממשלה החדשה בעזרת השם תקבע - מוזמן", סיכם.