נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, מהתומכים הבולטים בישראל בזירה הבין־לאומית, מתמודד עם ירידה נוספת בתדמיתו הציבורית, כשנה לפני הבחירות לנשיאות במדינה.

סקר חדש שנערך עבור סוכנות הידיעות הכלכלית בלומברג ופורסם ביום שישי מצביע על כך שכמעט שני שלישים מהארגנטינאים מחזיקים בדעה שלילית על הנשיא, בעוד החשש מאבטלה הולך ותופס את מקומה של האינפלציה בראש סדר הדאגות של הציבור.

על פי הסקר, שערכה חברת AtlasIntel, כ-62% מהנשאלים הביעו עמדה שלילית כלפי מיליי, לעומת 36% שהביעו עמדה חיובית. מדובר בהחמרה בהשוואה למדידה הקודמת, שבה עמד שיעור בעלי הדעה השלילית על 59%, לעומת 38% שהחזיקו בדעה חיובית.

מיליי, שנכנס לתפקידו בדצמבר 2023 כשהוא מבטיח שינוי יסודי בכלכלת ארגנטינה, ניצב כעת בפני ביקורת ציבורית גוברת על רקע מצבו של שוק העבודה וההאטה הכלכלית.

אחד הממצאים הבולטים בסקר נוגע לשינוי בסדר העדיפויות של האזרחים. במשך שנים ניצבה האינפלציה במרכז החששות הכלכליים בארגנטינה, והמאבק בעליית המחירים היה אחד היעדים המרכזיים של ממשלת מיליי. אולם לראשונה זה יותר משנה, האבטלה הפכה לנושא המטריד ביותר את הציבור.

כמחצית מהמשיבים ציינו את האבטלה כאחת הבעיות המרכזיות של ארגנטינה, לעומת כשליש שהצביעו על האינפלציה. נוסף על כך, כ-70% מהנשאלים הגדירו את מצבו של שוק העבודה כגרוע.

לפי נתוני בלומברג, מספר המשרות במגזר הפרטי הרשמי בארגנטינה הצטמצם כמעט בכל חודש מאז כניסתו של מיליי לתפקיד. הנתונים משקפים את הקשיים בשוק התעסוקה, גם על רקע מאמצי הממשלה להתמודד עם האינפלציה.

במקביל להיחלשות בתדמיתו של הנשיא, הסקר מצביע על שיפור מסוים במדדי האהדה של כמה מיריביו הפוליטיים.

מושל פרובינציית בואנוס איירס, אקסל קיסילוף, ששמו מוזכר כאחד המועמדים האפשריים להתמודד מול מיליי בבחירות הבאות, זוכה ל-39% דעות חיוביות, עלייה של שתי נקודות אחוז לעומת הסקר הקודם. עם זאת, רוב הנשאלים, 54%, עדיין מחזיקים בדעה שלילית עליו.

הנשיאה לשעבר כריסטינה פרננדס דה קירשנר רשמה את שיעור הדעות החיוביות הגבוה ביותר מבין הדמויות שנבדקו, עם 41%. קירשנר מרצה מעצר בית ונאסר עליה לכהן בתפקיד ציבורי, ולכן אינה יכולה להתמודד בעצמה בבחירות.

לצד ההתפתחויות הפוליטיות, סימני הדאגה ניכרים גם בשווקים הפיננסיים. על פי בלומברג, איגרות החוב הממשלתיות של ארגנטינה היו בין בעלות הביצועים החלשים ביותר בשווקים המתעוררים בשלושת החודשים האחרונים, על רקע מכירות מצד משקיעים.

התשואה על איגרות החוב הארגנטינאיות שמועד פירעונן בשנת 2035 עלתה מרמה של פחות מ-9% בחודש יולי ליותר מ-13% בנובמבר. עלייה בתשואות האג"ח משקפת ירידה במחיריהן, ומלווה בחששות גוברים של משקיעים מהמצב הכלכלי.

בוול סטריט עוקבים גם אחר ההאטה בצמיחה הכלכלית בארגנטינה, במקביל להתגברות הדאגה הציבורית בנוגע לתעסוקה ולירידה במדדי התמיכה בנשיא.