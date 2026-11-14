המומחה לגרעין האיראני אבנר וילן, שכיהן בתפקידים בכירים במערכת הביטחון, מזהיר כי דו"ח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) מעלה שאלות מדאיגות באשר להיקף תוכנית הגרעין האיראנית וליכולתם של ישראל וארצות הברית לעקוב אחר פעילותה לאחר התקיפות שבוצעו במתקני הגרעין.

בפוסט שפרסם ברשת X התייחס וילן למידע על אתר העשרה נוסף באספהאן, שעל קיומו דיווחה איראן לסבא"א ב-12 ביוני 2025, יממה בלבד לפני תחילת מבצע "עם כלביא". לדבריו, פקחי הסוכנות לא הספיקו לבקר באתר או לאמת את מיקומו המדויק, ועד היום לא ברור מה היה מצבו והאם הוחזק בו חומר גרעיני.

וילן הודה כי המידע הפתיע גם אותו. "אני זכרתי שבאיראן היו שני אתרי העשרה בלבד - בנתנז ובפורדו. אז מאיפה צץ אתר העשרה באספהאן?", כתב.

הוא הסביר כי באספהאן פועל זה שנים מתחם גדול של הארגון האיראני לאנרגיה אטומית, ששימש בעיקר להמרת אורניום וכלל גם כור מחקר קטן. לדבריו, במהלך התקיפות האמריקניות במבצע "פטיש חצות" ביוני 2025 הופצצו מנהרות במתחם, אך הוא סבר תחילה שמדובר באתר לאחסון אורניום מועשר ולא במתקן העשרה נוסף.

"אבל עכשיו כשקראתי את דו"ח סבא"א, וחפרתי עוד קצת באינטרנט, גיליתי להפתעתי שהיה מדובר באתר העשרה שלישי, שאיראן דיווחה עליו לסבא"א ב-12 ביוני 2025 - ממש יום לפני התקיפה", כתב.

לדבריו, משמעות המידע היא שלאיראן ארבעה אתרים בעלי פוטנציאל לפעילות העשרה: נתנז, פורדו הסמוך לקום, אספהאן ואתר נוסף המכונה "הר המכוש", שבו, לטענתו, הואצו העבודות לאחר מבצע "עם כלביא".

וילן מתח ביקורת על האופן שבו הוצג המידע לציבור. "לא יודע למה, אבל ישראל, ארה"ב והתקשורת גימדו את המידע הזה של אתר ההעשרה הנוסף. בכל ההתייחסויות שאני זוכר דיברו על 'תקיפת המנהרות באספהאן', או אפילו 'תקיפת הכניסות למנהרות'. אף אחד לא דיבר על אתר העשרה!".

אחת השאלות המרכזיות שמעלה וילן נוגעת לאפשרות שחומר גרעיני מועשר נותר במתחם לאחר התקיפות. הוא מדגיש כי בניגוד למתקן התת-קרקעי בפורדו, האתר באספהאן הוא מתחם תעשייתי רחב הכולל מבנים וכניסות רבות, דבר שעלול להקשות על המעקב אחר פעילות המתרחשת בו.

"אם אכן היה שם אתר העשרה, והיה בו אולי גם חומר בקיע (אולי חלק מהחומר ב-60%), אז ההנחה שהאיראנים לא ידעו לחפור ולהגיע לחומר בשנה וחצי האחרונות נשמעת לי אפילו עוד יותר מסוכנת", הזהיר.

וילן העריך כי איראן הייתה יכולה לנצל את גודלו של המתחם כדי להסתיר פעילות הקשורה לחומרים גרעיניים ולצנטריפוגות, והביע ספק ביכולת לעקוב אחר כל המתרחש באתר באמצעות אמצעי תצפית מהאוויר בלבד.

"אני מניח שאני לא מחדש פה הרבה לחבר'ה שזו העבודה שלהם. הייתה סיבה למה הם שלחו לשם את הפצצות האמריקאיות. אבל תרשו לי להיות סקפטי לגבי היכולת שלנו לפקח על כל הפעילות מהאוויר", כתב.

למרות חומרת הדברים, וילן הבהיר כי אין מדובר במידע שמשנה לחלוטין את תמונת המצב, אלא בתזכורת למגבלות ההישגים הצבאיים מול תוכנית הגרעין האיראנית.

"לא מדובר בגיים-צ'יינג'ר, אלא בתזכורת כואבת שאחרי שני סיבובים של מלחמה, דיבורים והצהרות ש'דחקנו אותם לאחור לדורות' או קשקושים דומים, איראן עדיין קרובה באופן מסוכן ליכולת לפתח נשק גרעיני, ויש לה את כל המוטיבציה והאינטרס לעשות את זה", טען.

בסיום דבריו קרא לבחון מחדש את המטרות האסטרטגיות של תקיפה נוספת באיראן ואת יכולתה להביא לתוצאה שונה מזו שהושגה עד כה.

"לפני שאנחנו מנסים לעשות more of the same וללכת לסיבוב נוסף של התכתשות, שיגבה מחירים גבוהים מאיראן אבל גם ממדינות האזור ומישראל וממעמדה הבינלאומי, אולי כדאי שהפעם נשאל את עצמנו מה המטרה של הסבב הזה ומה יהיה שונה לאחריו".

את דבריו חתם בשאלה: "כי אם המשטר לא נופל והאורניום עדיין נשאר באיראן, אז מה אנחנו מנסים להשיג ואיך שיטת הפעולה הנבחרת מקדמת אותנו לשם?".