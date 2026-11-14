מועצת העיר סומרוויל שבמדינת מסצ'וסטס, אישרה בסוף השבוע ברוב של עשרה תומכים מול מתנגדת אחת, תקנה האוסרת על העירייה להתקשר עם חברות המעורבות בהפרות של הדין ההומניטרי, תוך התייחסות מפורשת לישראל.

ההחלטה התקבלה חרף התנגדות מצד נציגי הקהילה היהודית והישראלית בעיר, המזהירים כי יישומה עלול להוביל לחרם על ישראל ולפגיעה בתחושת הביטחון והשייכות שלהם.

התקנה אושרה ברוב המאפשר להתגבר על וטו של ראש העיר. מלשכתו של ראש העיר ג'ייק וילסון נמסר כי בשל תוצאות ההצבעה, ההחלטה נחשבת סופית.

ההגבלות יחולו על חברות המבקשות לספק שירותים או מוצרים לעירייה, ולא על עסקים פרטיים הפועלים בתחומי סומרוויל. כמו כן, בעלי עסקים יחידים הפועלים כעצמאים הוחרגו מתחולת התקנה.

על פי הנוסח שאושר, ההגבלות יחולו על חברות המעורבות באופן ישיר, מודע ומתמשך בסיוע להפרות של הדין ההומניטרי או בקידומן. לצורך בחינת עמידתן של חברות בתנאים, הן יידרשו להצהיר על כך במסגרת הגשת הצעות למכרזים עירוניים.

התקנה כוללת גם אפשרות להחריג חברות מסוימות מהאיסור, אם מנהל הכספים העירוני יקבע כי שירותיהן חיוניים לתפקוד העירייה, בין היתר כדי למנוע נטל כספי משמעותי.

היוזמה הוגשה לראשונה ביוני בידי חברי המועצה בן יואן-קמפן ובן וילר. היא נולדה בעקבות משאל מקומי שנערך בנובמבר 2025, שבו תמכו 55.7% מהמצביעים בהצעה להימנע מקשרים עסקיים עם חברות שלפי נוסח המשאל מסייעות למה שהוגדר בו כ"אפרטהייד, רצח עם וכיבוש בלתי חוקי של פלסטין" מצד ישראל.

מנגד, חברת המועצה קריסטן סטרזו, היחידה שהצביעה נגד התקנה, הזהירה מפני השלכותיה על יהודי העיר. בדבריה הזכירה את ליל הבדולח ואת החרמות שהפעילו הנאצים נגד עסקים יהודיים בגרמניה בשנים שקדמו לו. "כמה שנים לפני ליל הבדולח, הנאצים פעלו כדי להרתיע את הציבור מקנייה בעסקים יהודיים", אמרה. "המאמצים שלהם התחילו ברגעים כמו הערב".

סטרזו הדגישה כי חברי הקהילה היהודית רואים במהלך צעד המופנה גם כלפיהם. "זה גורם לנו להרגיש שאנחנו מטרה. זה גורם לנו להרגיש לא בטוחים. זה גורם לנו להרגיש לא רצויים. התקנה הזאת לא תעשה דבר כדי לפתור את הסכסוך האמיתי במזרח התיכון. מה שהיא כן תעשה, וכבר עושה, הוא לגרום ליהודים ולישראלים להרגיש פחות רצויים במרחבים העירוניים שלנו".

המחלוקת סביב התקנה אינה מוגבלת להיבטים הפוליטיים והציבוריים. בדיונים שקדמו להצבעה העלו גורמים מקצועיים בעירייה ספקות באשר לסמכותה המשפטית להטיל מגבלות כאלה על ספקים.

בישיבת ועדת החקיקה העירונית שנערכה בחודש שעבר הזהירה אנג'לה אלן, האחראית על הרכש העירוני, כי התקנה עלולה שלא לעמוד בפני עתירות בבית המשפט. היא ציינה כי לעירייה אין סמכות חוקית לפסול מציעים במכרזים בדרך המוצעת, והביעה חוסר בהירות בנוגע לזהות הגורם שיהיה מוסמך לקבוע אם חברה מסוימת עומדת בקריטריונים.