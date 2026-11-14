סרטון חודש ארגון תשפ"ז - תנועת אריאל

עם צאת השבת וסיומו של חודש הארגון, הכריזה תנועת הנוער אריאל על שמו של השבט החדש המצטרף לשכבה הבוגרת בתנועה: שבט "עברי".

השם נבחר בידי ועדה מיוחדת של התנועה, שהתכנסה בראשית השבוע לדיון בהצעות השונות. כמדי שנה, גם הפעם ניתנה לחניכי התנועה האפשרות להציע שמות לשבט החדש, לצד הצעות שהגישו הקומונרים וצוותי ההנהגה. בתום התהליך נבחר השם "עברי", בהשראת דמותו של אברהם אבינו.

מזכ"ל תנועת הנוער אריאל, אלחנן וולף, בירך את חניכי השבט החדש והסביר את משמעות הבחירה: "השנה בחרנו להסתכל על הצימאון הגדול שיש בעם ישראל לתורה וזהות יהודית. 'הנה ימים באים... לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי ה''".

לדבריו, "הראשון שהתחיל לחפש את ה' וחיבר אליו את הנשמות הצמאות שבדורו היה אברהם אבינו - אברהם העברי. אברהם הבין שהעולם כולו צמא למשמעות והקדיש את חייו לקרב את בני האדם ליוצרם, לקרוא בשם ה' ולצעוק את האמת בקול גדול - יש בורא לעולם!".

וולף הוסיף כי השם שנבחר נושא עמו מסר לחניכים המצטרפים לשכבה הבוגרת: "השם 'עברי' מסמל תנועה של חיפוש האמת, גם כשנראה שהעולם כולו נמצא מהעבר השני, להאמין שעם ישראל צמא לשמוע את דברי ה' ולהיות שם בשביל להרוות את הצמא הגדול".

השבת התקיימה שבת הארגון בסניפי הבנים של התנועה, ובעוד שבועיים תתקיים שבת הארגון גם בסניפי הבנות. את דבריו חתם מזכ"ל התנועה בקריאה לחניכי השבט החדש: "שבט עברי, אתם נקראים ללכת בדרכו של אברהם העברי, לחפש את רבש"ע בחיים שלכם, לעורר את הצמא אליו, ומתוך הבירור הזה להסתובב בארץ ולקרוא בשם ה'. בציפייה לבניין אריאל".