בקריאה לאחדות: ח"כ אלישע מדן מודיע על הקמת אוהל מחוץ לכנסת, ״הגיע הזמן לאחדות״

חבר הכנסת אלישע מדן (הליכוד) הודיע כי בכוונתו להקים אוהל מחוץ למשכן הכנסת ולשהות בו במסגרת קריאה להקמת ממשלת אחדות לאומית רחבה.

את ההודעה מסר בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, שבו קרא לנבחרי הציבור לאמץ את רוח האחדות שלדבריו באה לידי ביטוי בחברה הישראלית בשנים האחרונות.

מדן הסביר כי הרצון לשמור על אחדות העם עומד בבסיס פעילותו הציבורית, וכי הוא מבקש להביא את אותה רוח גם אל הכנסת.

"הגעתי לכנסת כדי לעזור לעם הזה להישאר עם אחד", הצהיר. בדבריו התייחס לשיתוף הפעולה ולערבות ההדדית שהתגלו בחברה הישראלית. "בשנים האחרונות ראינו מה אנחנו מסוגלים לעשות כשאנחנו יחד - בשדה הקרב, בעורף, בהתנדבות, בבית".

את דבריו חתם בקריאה לשינוי גם בזירה הפוליטית: "הגיע הזמן שגם בית הנבחרים ייראה ככה".