בית המשפט המחוזי בירושלים חייב את קארים חאן, התובע הכללי לשעבר של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, לשלם פיצויים בסך 25 מיליון שקלים לאיתן מור ולבני משפחותיהם של אבינתן אור ועמרי מירן, שנחטפו בידי חמאס.

פסק הדין ניתן על ידי השופט ערן שילה בהיעדר הגנה, לאחר שחאן לא הגיש כתב הגנה אף שכתב התביעה הומצא לו כדין.

התביעה הוגשה באוגוסט 2025, בתקופה שבה איתן מור, אבינתן אור ועמרי מירן עדיין הוחזקו בשבי חמאס ברצועת עזה. שלושתם שוחררו כחודשיים לאחר הגשתה.

במרכז התביעה עמדה הטענה כי התנהלותו של חאן במסגרת תפקידו בבית הדין בהאג תרמה להמשך החזקתם של החטופים בשבי. המשפחות טענו כי הוא נמנע מנקיטת צעדים משפטיים נגד גורמים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי, שלטענתן נשאו באחריות להחזקת החטופים.

לפי כתב התביעה, חאן המתין שמונה חודשים עד שביקש להוציא צווי מעצר נגד שלושה מבכירי חמאס: מוחמד דף, יחיא סינוואר ואיסמעיל הנייה. עוד נטען כי הוא כרך את הבקשות לצווים נגדם בבקשות להוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

התובעים טענו כי חאן נמנע מלבקש צווי מעצר נגד בכירים נוספים בחמאס ונגד מנהיגים בג'יהאד האסלאמי, לרבות גורמים ששהו מחוץ לרצועת עזה והיו מעורבים בניהול המשא ומתן עם ישראל.

לטענת המשפחות, הימנעותו מפעולה נגד אותם גורמים אפשרה לארגוני הטרור להמשיך להחזיק בחטופים. בכתב התביעה נטען גם כי חאן יצר השוואה מוסרית פסולה בין ישראל לבין ארגוני הטרור, וכי החלטותיו הושפעו ממניעים זרים.

פסק הדין התקבל מבלי שחאן הגיש כתב הגנה לטענות שהועלו נגדו. לפיכך, החיוב הכספי ניתן בהיעדר הגנה, ולא בעקבות בירור מלא של טענות שני הצדדים במסגרת הליך הוכחות.