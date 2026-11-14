מפלגת ש"ס דחתה את דבריו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה, שהעריך כי אם מפלגתו תצליח להגיע לפתרון בסוגיית חוק הגיוס, גם ש"ס תצטרף למהלך.

הדברים נאמרו בעקבות ריאיון שהעניק פינדרוס לתוכנית "פגוש את העיתונות" בחדשות 12, שבו התייחס לאפשרות של השגת הסכמות בסוגיית הגיוס. "אני מעריך שאם נביא פתרון לגיוס - ש"ס לא יעמדו מנגד", אמר פינדרוס.

בש"ס הגיבו והדגישו כי ההחלטה שלא לנהל משא ומתן עם הקואליציה מתקבלת בהתאם להנחיית מועצת חכמי התורה.

"כפי שהובהר לא אחת, בהוראת מועצת חכמי התורה, ש"ס אינה מנהלת משא ומתן עם שום גורם בקואליציית השמאל", נמסר מטעם המפלגה.

בש"ס הוסיפו מסר ישיר כלפי פינדרוס: "מוטב שחברי כנסת ממפלגות אחרות יחדלו לדבר בשם ש"ס".