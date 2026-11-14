יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, צפוי להציע לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמפלגת הליכוד להצטרף לממשלת אחדות לאומית בראשותו, ללא הסכם רוטציה, כך דווח בחדשות 13.

איזנקוט, שמחזיק במנדט להרכבת הממשלה, מתכוון לקדם מתווה שיאפשר לנתניהו להשתלב בממשלה ולעסוק בעניינים מדיניים, אך אינו מוכן לוותר על ראשות הממשלה.

במסגרת המגעים צפויים ב"ישר" לבחון אפשרות להציע לנתניהו מסגרת מיוחדת לעיסוק בסוגיות מדיניות. לפי הפרסום, ייתכן שההצעה תכלול גם הסדרים הנוגעים למעון מגורים, אבטחה ועניינים אישיים.

במקביל לפנייה המתוכננת לליכוד, צפויה מפלגתו של איזנקוט לפנות גם לציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', בניסיון לגבש בסיס רחב לממשלת אחדות.

למרות הנכונות לבחון פשרות במסגרת המשא ומתן, בסביבתו של איזנקוט מבהירים כי שאלת זהותו של ראש הממשלה אינה עומדת למשא ומתן. "נסכים לפשרות, אבל לא בסוגיית ראש הממשלה".

הפרסום מגיע לאחר פגישה שנערכה ביום חמישי בין איזנקוט לנתניהו, שבעקבותיה פרסם הערב (מוצ"ש) ראש הממשלה קריאה פומבית להקמת ממשלת אחדות לאומית.

נתניהו טען כי הפגישה חיזקה את עמדתו בדבר הצורך בממשלה רחבה, שתכלול את המפלגות התומכות בקיומה של ישראל כמדינתו של העם היהודי.

לדבריו, לנוכח האתגרים הביטחוניים העומדים בפני ישראל, אין להסתפק בממשלה צרה או בממשלה שתלויה בתמיכת גורמים שהוא מגדיר כתומכי טרור.

"ממשלה צרה, או ממשלה שנשענת על תומכי טרור, לא תוכל להשיג אתגר כביר זה", אמר נתניהו.

ראש הממשלה פנה ישירות לאיזנקוט וקרא לו לפתוח במשא ומתן ללא תנאים מוקדמים, תוך הנחת המחלוקות הפוליטיות בצד.

"במקום לנסות להקים ממשלה רעועה ומסוכנת, ניכנס לחדר בלי תנאים מוקדמים, נשים בצד את כל המחלוקות ואת כל החרמות, ונגיע להסכמות עבור ביטחונה ועתידה של ישראל, כולל בסוגיית הגיוס, שניתן לפתור אותה ביחד עם נציגי הציבור החרדי", הצהיר.

נתניהו הציג גם דוגמאות לשיתוף פעולה בין נבחרי ציבור ממחנות פוליטיים שונים, ובהן אלישע מדן ואליסף פרץ, וטליק גוואילי ושירה שפירא.

את דבריו חתם בקריאה להקמת ממשלה שאותה כינה "ממשלת התקווה".

"המענה לאלה שיצאו במכוון בעת שירת התקווה הוא להקים את ממשלת התקווה - ממשלת האחדות הלאומית", אמר.

איזנקוט, מצדו, הגיב בחריפות להודעת נתניהו וטען כי הקריאה הפומבית לפתוח במשא ומתן אינה משקפת את מצב המגעים בפועל, שכן פגישה בין צוותי המשא ומתן של שתי המפלגות כבר נקבעה למחרת.

"עוד ספין", כתב איזנקוט בתגובה. "הרי נתניהו יודע שכבר נקבעה פגישה כזו למחר בין צוותי המשא ומתן של ישר! והליכוד".

בהמשך האשים את נתניהו בכך שהוא מציג כלפי חוץ מסרים של אחדות, בעוד שלטענתו התנהלותו הציבורית ממשיכה להעמיק את המחלוקות.

"זהו הבלוף התורן: נתניהו קורא למשא ומתן אחרי שהוא כבר נקבע, טוען שהוא רוצה אחדות, אבל מבזה מעמד ממלכתי בכנסת ומפלג ומסית כאילו אין מחר", כתב.

איזנקוט חתם את תגובתו במילים: "ניסיון יפה, אבל הטריקים האלה לא עובדים עליי וגם לא על אזרחי ישראל".