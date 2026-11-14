מייסלון נאסר, שמונתה בחודש שעבר לראש מחלקת החדשות בערבית של תאגיד השידור הבריטי BBC, פרסמה בעבר התבטאויות שבהן תיארה את באר שבע כעיר "כבושה" ואת תושבי ישראל שנפצעו מירי רקטות כמתנחלים.

הדברים נחשפו בעיתון הבריטי "טלגרף", בעקבות בדיקת פרסומים ישנים של נאסר ברשתות החברתיות.

ההתבטאויות פורסמו בנובמבר 2012, בתקופה שבה עבדה נאסר ברשת החדשות הצרפתית France 24, ועוררו כעת שאלות בנוגע לעמדותיה של מי שממלאת תפקיד בכיר במערך החדשות בשפה הערבית של ה-BBC.

על פי התחקיר, במהלך מבצע "עמוד ענן" התייחסה נאסר לבאר שבע כאל "העיר הכבושה באר שבע". למחרת פרסמה דיווח שלפיו ישראל הודיעה על נפילת מאה רקטות ועל פציעתם של 28 בני אדם, שאותם הגדירה "מתנחלים".

בהתבטאות נוספת, מ-21 בנובמבר 2012, תיארה נאסר ירי רקטות מלבנון לעבר "התנחלויות ישראליות". כעבור דקה דיווחה על נפילת רקטה נוספת במטולה, שאותה הציגה כיישוב הנמצא "בתוך השטחים הכבושים".

לפי הטלגרף, גילוי הפרסומים הישנים מעלה מחדש שאלות בדבר האובייקטיביות של שירות החדשות בערבית של ה-BBC, שכבר ספג בעבר ביקורת והאשמות בהטיה נגד ישראל.

החשיפה מגיעה כשבועיים לאחר שתאגיד השידור הבריטי נאלץ להתנצל בעקבות הופעתה של אורחת בתוכנית טלוויזיה, לאחר שהתברר כי בעבר פרסמה ברשתות החברתיות התבטאויות נגד יהודים וישראל ואף דברי שבח למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

האורחת, בושרה שייח', שהשתתפה בעבר בתוכנית המציאות "המתמחה", הוזמנה בחודש שעבר לתוכנית "Sunday Morning Live" בערוץ BBC One כדי להציג את עמדתה בעד זכותן של נשים ללבוש בורקה במרחב הציבורי.

לאחר הופעתה נחשפו פרסומים קודמים שלה, ובהם כינויי גנאי חריפים כלפי יהודים שעלו מאירופה לישראל. בין היתר כינתה אותם "חלאות שקרניות" ו"השרלטנים הגדולים ביותר על פני כדור הארץ".

שעות ספורות לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר כתבה שייח': "הפלסטינים עשו בחמש דקות יותר ממה שזלנסקי עשה עם 75 מיליארד. השפלה היא לשון המעטה".

בהתבטאות אחרת, בעקבות הפיגוע בבית כנסת במנצ'סטר באוקטובר 2025, שבו נרצחו שני בני אדם ושלושה נוספים נפצעו קשה, הטילה שייח' את האחריות על ראש הממשלה בנימין נתניהו וכתבה ברשת X: "דם יהודי על ידיו".

בינואר, בתגובה לדיווחים על הרוגים בקרב מפגינים באיראן, פרסמה התייחסות למספר ההרוגים ורמזה לשואה כשכתבה: "המספר האמיתי הוא 6 מיליון".

בעקבות הביקורת הודה ה-BBC, במענה לחבר פרלמנט בריטי, כי בדיקת פעילותה הקודמת של שייח' ברשתות החברתיות לא עמדה בסטנדרטים המצופים בתאגיד. עוד נמסר כי בעקבות המקרה יונהגו שינויים בהליכי הבדיקה.

שתי הפרשות מצטרפות למחלוקות קודמות הנוגעות לאופן שבו סיקר ה-BBC את המלחמה בין ישראל לחמאס.

בנובמבר 2023 התנצל התאגיד לאחר שדיווח בטעות כי כוחות ישראליים תוקפים אנשי צוות רפואי במהלך פעילות צבאית באזור בית החולים שיפא ברצועת עזה.

במקרה אחר ספג ה-BBC ביקורת בעקבות הדיווח הראשוני על פיצוץ בבית חולים בעזה, שבו הועלתה האפשרות שישראל אחראית לאירוע. בהמשך הציג צה"ל ראיות שלפיהן הפיצוץ נגרם משיגור כושל של רקטה בידי הג'יהאד האסלאמי. התאגיד הודה לאחר מכן כי הייתה זו טעות להעלות השערות בנוגע לאחריות לפיצוץ.

בשנת 2025 התעוררה מחלוקת נוספת סביב הסרט התיעודי "עזה: איך לשרוד באזור מלחמה", לאחר שהתברר כי הקריין שהשתתף בהפקה הוא בנו של בכיר בחמאס. בעקבות הפרשה הודה ה-BBC כי בניהול ההפקה נפלו "כשלים חמורים".

בשבוע שעבר דווח על מקרה נוסף, שבו הסכים תאגיד השידור הבריטי לשלם פיצויים בסך 400 אלף ליש"ט ליוצרת סרטים תיעודיים יהודייה עטורת פרסים. היוצרת טענה כי סבלה מהטרדות אנטישמיות מצד עמיתיה וכי נאלצה לעזוב את התאגיד בעקבות מתקפת 7 באוקטובר.

כעת ניצבת במוקד הפרסום נאסר, שנכנסה לתפקידה הבכיר ב-BBC בערבית בחודש שעבר. ההתבטאויות שנחשפו מתייחסות לתקופה שבה עבדה ב-France 24, יותר מעשור לפני מינויה הנוכחי.