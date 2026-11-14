שוב איכזבה. נבחרת ישראל בכדורגל סיימה הערב (מוצאי שבת) משחק נוסף במסגרת ליגת האומות שבכדורגל ללא ניצחון, כשנפרדה בתיקו 0:0 מנבחרת קוסובו.

היה זה משחק במסגרת המחזור ה-5 ואחד לפני האחרון בקמפיין ליגת האומות, כאשר הנבחרת קיוותה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין הנוכחי ובכך להשאיר לעצמה סיכוי לפחות תיאורטי להעפיל לשלב הבא.

לצערה, גם חיסרון מספרי למשך 25 דקות, לאחר הרחקתו של הוג'ה הקוסוברי בדקה ה-66 בכרטיס צהוב שני ואדום, לא סייעה לנבחרת בחלק ההתקפי כשזו נראתה מבוהלת ומפוחדת ובעיקר ניסתה שלא לספוג.

זה נגמר עם תיקו 0:0 חלש במיוחד, כזה שלא רק סותם לחלוטין את הגולל על האפשרות לסיים את הקמפיין באחד משני המקומות הראשונים בבית המוקדם ולהעפיל לשלב הבא, אלא גם מוריד את נבחרת ישראל לדרג השלישי בהגרלת מוקדמות היורו שתתקיים בעוד כשלושה שבועות.