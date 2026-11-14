Tanker crashes into New Orleans river cruise boat with 129 passengers aboard

כ-130 בני אדם חולצו מספינת תיירים שנפגעה מכלית משא והתהפכה על צדה בנהר המיסיסיפי, סמוך לנמל ניו אורלינס שבארצות הברית.

בתאונה נפצעו 32 בני אדם שפונו לבתי חולים, אך מצבם של כולם קל. הרשויות אישרו כי כל הנוסעים ואנשי הצוות אותרו, והגדירו את תוצאות מבצע החילוץ כ"נס על המיסיסיפי".

התאונה התרחשה ביום שישי, כאשר ספינת התיירים American Heritage, שעגנה בניו אורלינס, נפגעה מכלי השיט Atlantic Asphalt. בעקבות ההתנגשות החלו מים לחדור לספינת התיירים, והיא נטתה בהדרגה על צדה עד שהתהפכה.

על פי רשויות הנמל, על הספינה שהו באותה עת כ-129 נוסעים, נוסף על אנשי הצוות. הנוסעים החלו לרדת ממנה בזמן שנטתה, בעוד צוותי חירום ואזרחים שהיו באזור פעלו לסייע בחילוצם.

ראש עיריית ניו אורלינס, הלנה מורנו, שיבחה במסיבת עיתונאים את המחלצים ואת כוחות ההצלה, שלדבריה פעלו ללא היסוס כדי לסייע לנוסעים.

"כל הקרדיט מגיע לאנשי כוחות החירום, שפשוט קפצו פנימה כדי לעזור. אין לנו אפילו אדם אחד שמוגדר נעדר, וזה באמת נס על המיסיסיפי", הצהירה.

גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למבצע החילוץ. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social שיבח את פעילות כוחות ההצלה ותיאר אותה כ"עבודה מדהימה".

מושל לואיזיאנה, ג'ף לנדרי, השתמש אף הוא בביטוי "נס על המיסיסיפי", לנוכח מספרם הגדול של הנוסעים שחולצו. הוא הדגיש כי כלי שיט פועלים בנהר במשך שנים בבטחה והתחייב לחקור את נסיבות ההתנגשות.

ג'יימי הולפורד, שהיה עד לתאונה, סיפר לרשת CBS כי ראה את ספינת התיירים פוגעת ברציף לאחר ההתנגשות. "זה נשמע כמו סרט מלחמה. פשוט תדמיינו טונות של פלדה נמחצות זו בזו".