לא כל יום מכבי. מאז ה-1 בנובמבר לא שיחקה הפועל תל אביב במסגרת ליגת העל בכדורסל, אז הביסה את היריבה העירונית מכבי ת"א.

הערב (מוצאי שבת) חזרה הפועל לליגה המקומית, ואחרי רצף של שני הפסדים למכבי, במסגרת גמר גביע ווינר סל ומפעל היורוליג היוקרתי, גם מול השכנה מהרצליה היא התקשתה אך הצליחה לנצח.

הפועל שפספסה הזדמנות לזכות בגביע ווינר סל לראשונה בתולדותיה, ובכלל להניף תואר מקומי ראשון מאז 1993, רק לפני שבוע כששמטה יתרון של 23 נקודות במחצית השנייה מול מכבי בגמר גביע ווינר סל, אמנם לא פיגרה באף שלב במשחק מול הרצליה כשהובילה בשיאה ב-16 נקודות, אך הייתה רחוקה מלהציג את היכולת הטובה שאיפיינה אותה עד לא מזמן כשהתקשתה מאוד בהתקפה.

למזלה מולה ניצבה הרצליה אותה ניצחה בכל שלושת המפגשים האחרונים ביניהן, ועם הגנה טובה של האדומים מת"א זה הספיק לחלוטין מול הקבוצה הלא יציבה מהרצליה שקלעה 9 נקודות בלבד בכל הרבע השלישי.

זה נגמר עם 71:78 לזכות האדומים מת"א באולם היכל שלמה שבתל אביב כשהיא עולה למאזן של 4 ניצחונות והפסד ליגה אחד בודד העונה בליגת העל שבכדורסל.