ארגון הטרור חמאס מאבד בהדרגה את אחיזתו ברצועת עזה ומתקשה לאכוף את מרותו גם באזורים שאינם נמצאים בשליטה ישראלית, כך עולה מדיווח שפורסם בעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט", המתבסס על מקורות בחמאס ובארגוני טרור נוספים ברצועה.

על פי הדיווח, ישראל מחזיקה כיום בשליטה על כ-67% משטח הרצועה, אך חמאס אינו מצליח לבסס שליטה מלאה גם בשטחים שנותרו מעבר לקו הצהוב.

מקור פלסטיני שצוטט בעיתון העריך כי השטח שבו חמאס מחזיק בשליטה אפקטיבית מצטמצם ל-17% עד 20% בלבד מכלל שטחה של רצועת עזה.

המקורות ששוחחו עם העיתון הודו כי הארגון מתקשה לשלוט בחלקים נרחבים מהרצועה, אף באזורים שבהם צה"ל אינו מחזיק בשליטה ישירה.

למרות היחלשות אחיזתו בשטח, חמאס ממשיך לפעול לשימור השפעתו בקרב האוכלוסייה המקומית. במסגרת מאמצים אלה מקדם הארגון יוזמות הומניטריות, במטרה לשמר את מעמדו ואת נוכחותו בקרב תושבי הרצועה.

במקביל מתמודד חמאס עם התחזקותן של מיליציות מקומיות הנתמכות בידי ישראל. לפי הדיווח, פעילי הארגון מבצעים מארבים שנועדו לשבש את פעילותן של המיליציות ולמנוע מהן להתבסס בשטח.

תושבים ברצועה דיווחו כי אנשי חמאס ממשיכים לפעול ממערב לרחוב סלאח א-דין ובאזורים שמעבר לקו הצהוב, אף שהארגון אינו מחזיק בשליטה מלאה בכל השטחים הללו.

מוקד הכוח המרכזי שנותר בידי חמאס נמצא כיום במרכז רצועת עזה. לפי המקורות שצוטטו בדיווח, מנגנוני הביטחון של הארגון ממשיכים לפעול באזור זה, שבו נשמרת לחמאס אחיזה משמעותית ביחס לחלקים אחרים ברצועה.