היחידה ללוחמה בטרור של משטרת מומביי שבהודו עצרה צעיר בן 20 בחשד שביצע פעולות מעקב ואיסוף מודיעין על בית חב"ד בעיר, מוסדות יהודיים ואזרחים זרים, בהנחיית גורמים עוינים מחוץ להודו.

המעצר מתרחש 18 שנים לאחר מתקפת הטרור בבית חב"ד במומביי, שבה נרצחו שליחי חב"ד הרב גבריאל ורבקי הולצברג הי"ד.

על פי הדיווחים בתקשורת ההודית, החשוד הוא יאש סינג, תושב מומביי. בחקירה הראשונית עלה כי הוא קיבל לכאורה הנחיות לסייר באתרים רגישים בעיר, בדגש על בית חב"ד, ולאסוף מידע מפורט על הפעילות במקום.

לפי החשד, סינג צילם אתרים, אסף פרטים על כלי רכב ותיעד מידע גיאוגרפי מדויק הנוגע ליהודים, למוסדותיהם ולאזרחים זרים המתגוררים בעיר או מנהלים בה עסקים. את המידע העביר, על פי הדיווחים, למפעילים מחוץ להודו.

מעצרו בוצע לאחר שהגיע לרשויות מידע על קשרים לכאורה שניהל עם רשתות פשע בינלאומיות באמצעות הרשתות החברתיות. בעקבות המידע פעלה היחידה ללוחמה בטרור ועצרה אותו.

בחקירתו, כך דווח, מסר החשוד כי התבקש לאסוף תמונות, פרטים מזהים על כלי רכב ומיקומים מדויקים של יעדים יהודיים ואזרחים זרים.

במוקד החקירה נמצא בית חב"ד במומביי, המשמש מרכז דתי ותרבותי ליהודי העיר ולמבקרים בה. האתר היה אחד היעדים המרכזיים במתקפת הטרור שהתרחשה בנובמבר 2008.

על פי הפרסומים, דפוס הפעולה המיוחס לחשוד מזכיר את פעילות איסוף המודיעין שקדמה למתקפה ההיא.

בחודשים שקדמו לפיגועים במומביי פעל בעיר דיוויד הדלי, אזרח אמריקני ממוצא פקיסטני שפעל בשליחות ארגון הטרור לשכר-א-טייבה. הדלי סייר באתרים שונים, צילם ותיעד אותם, ובהם גם בית חב"ד, והעביר את הממצאים למפעיליו. המידע שאסף שימש בהמשך את המחבלים שביצעו את המתקפה.

בעקבות מעצרו של סינג והדיווחים על המעקב אחר בית חב"ד, פרסם מוקד החירום והביטחון של חב"ד, CWA, קריאה לשלוחים ברחבי העולם להגביר את הערנות. "הדיווח מזכיר לנו עד כמה העירנות מצילת חיים".