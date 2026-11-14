פרופ' דבורה הכהן, מהחוקרות הבולטות של תולדות העלייה וההתיישבות בארץ ישראל ושל התפתחות החברה הישראלית, הלכה לעולמה, בגיל 90.

הכהן נולדה בטבריה בשנת 1936 ליהודה־לייב ולאסתר־פייגה קלירס, והייתה נינתו של הרב משה קליערס. היא למדה במכללת אפרתה בירושלים ובבצלאל, ובהמשך השלימה לימודי היסטוריה וספרות עברית באוניברסיטה העברית. את התואר השני סיימה בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב וקיבלה תואר דוקטור מאוניברסיטת בר־אילן, בעקבות מחקרה על העלייה הגדולה וקליטתה בישראל בשנים 1948-1953.

במהלך עשרות שנות פעילותה האקדמית כיהנה כפרופסור במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת בר־אילן. מחקריה עסקו בין היתר בעליות לארץ ישראל, בקליטת העלייה ההמונית לאחר קום המדינה, בהתיישבות, במנהיגות ובמקומן של נשים בעיצוב החברה הישראלית.

הכהן הייתה עמיתת מחקר במכון בן־גוריון לחקר הציונות ומדינת ישראל בשדה בוקר, ולימדה באוניברסיטת בן־גוריון. היא עסקה במחקר גם באוניברסיטאות אוקספורד והרווארד, בהיברו יוניון קולג' בסינסינטי ובאוניברסיטת ראטגרס בארצות הברית.

לצד עבודתה המחקרית, שימשה עשרות שנים כיועצת המדעית של הטלוויזיה החינוכית בתחומי ההיסטוריה ולימודי היהדות, ותרמה להנגשת תולדות עם ישראל לציבור הרחב.

בשנת 2015 הוענק לה עיטור "יקירת ירושלים", כהוקרה על פועלה רב השנים. פרופ' הכהן הייתה רעייתו של הרב מנחם הכהן ז"ל, רב, איש ציבור וחוקר. היא הותירה אחריה שלושה ילדים: עו"ד מירון הכהן, לשעבר רשם האגודות השיתופיות; פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; וד"ר חגית הכהן־וולף, פסיכולוגית ארגונית.

הלווייתה התקיימה ביום שישי בבית ההלוויות "קהילת ירושלים" בהר המנוחות בירושלים. המשפחה יושבת שבעה ברחוב איתמר בן אב"י 1, כניסה ד', דירה 30, בירושלים.