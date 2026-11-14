עופרה ושמעון רוהקר, הוריו של אדיר רוהקר ז"ל שנדקר למוות בגיל 16 בפנימייה לנוער בסיכון, גילו כי הנער שהרג את בנם שוחרר מהכלא לאחר שריצה פחות מתשע שנים מתוך עשר שנות המאסר שנגזרו עליו.

בריאיון לתוכנית "גליק ותמר" בכאן חדשות הביעו ההורים זעם על השחרור המוקדם, ובעיקר על כך שלא קיבלו כל הודעה על ההחלטה ונודע להם עליה רק בעקבות פנייה של עיתונאי.

"ללא שום התראה, ללא שום הודעה, פשוט יצא לחופשי. הרוצח הזה רצח את הבן שלי בדם קר, ללא שום סיבה. זה לא מקובל עליי, אני כועסת מאוד", אמרה האם עופרה.

אדיר, תושב אופקים, נרצח בתחילת פברואר 2018 במעון "כנף של אהבה", פנימייה לילדים בסיכון במושב רווחה. על פי כתב האישום, עימות שהתפתח בחדר האוכל בעקבות חתיכת לחם שנפלה על הרצפה הסתיים כאשר נער בן 17 דקר אותו בסכין מטבח. אדיר מת מפצעיו.

הדוקר הורשע בעבירת הריגה ונידון לעשר שנות מאסר, אף שהפרקליטות ביקשה להטיל עליו עונש של 12 עד 17 שנות מאסר.

לדברי הוריו של אדיר, ההחלטה לשחרר את הדוקר התקבלה מבלי שניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם.

"הוא לא ריצה אפילו 10 שנות מאסר. איפה אתם חיים? בן אדם לקח חיים של ילד, של נער", אמרה האם.

עופרה ציינה כי במועד השחרור טרם חלפו תשע שנים ממותו של בנה. לדבריה, הדוקר שוחרר כבר בחודש ספטמבר, כשנותרו לו כשנה ושלושה חודשים לריצוי עונשו המלא. לאחר השחרור הוא הועבר להוסטל במסגרת פיקוח הדוק.

ההורים סיפרו כי מי שבישר להם על שחרורו היה עיתונאי, ולא גורם רשמי.

"אף אחד לא עדכן אותנו חוץ מאותו עיתונאי שאמר לנו ששחררו את הרוצח", סיפרו. "זועמים על זה שלא ידענו לפני כן, אולי יכולנו לעצור את זה".

לדבריהם, לאחר שנודע להם על השחרור פנו לפרקליטות, שהפנתה אותם לשירות בתי הסוהר. משם הופנו למשטרה, אך עד למועד הריאיון לא קיבלו מענה.

עורכת הדין חיה מנע, המייצגת את בני הזוג, מתחה ביקורת על ההתנהלות וטענה כי היה צורך לקבל את עמדתם לפני ההחלטה על השחרור.

"חמור מאוד שמדינת ישראל שהתרשלה בפיקוח נתנה לדוקר פרס של שחרור מוקדם, מבלי לקבל את עמדת ההורים טרם קבלת ההחלטה, כפי שהיו מחויבים לעשות על פי חוק", מסרה. לדבריה, בכוונתה לפנות לגורמים הרלוונטיים.

בקשתו הראשונה של הדוקר לשחרור מוקדם נדחתה בחודש מרץ. ועדת השחרורים החליטה אז לקיים דיון נוסף בעניינו כעבור שישה חודשים.

בהחלטת הוועדה צוין כי הדוקר נטל אחריות למעשיו, הגיע להסדר תשלומים לפיצויים ועבר הליך טיפולי ממושך. עוד צוין כי השתלב בפרויקט שיקום קבוצתי בכלא חרמון.

הוועדה קבעה כי מסוכנותו עדיין מוגדרת בינונית, אך נתנה משקל לאפשרות לשחררו למסגרת שבה יתקיים פיקוח הדוק, לצד נסיבותיו האישיות. בין השיקולים שנבחנו היו גם העובדה שביצע את העבירה בהיותו קטין, היעדר עבירות משמעת במהלך מאסרו ויציאות רבות לחופשה ללא אירועים חריגים.

על פי החוק, אסיר שריצה לפחות שני שלישים מתקופת המאסר שנגזרה עליו רשאי להגיש בקשה לשחרור מוקדם. ההחלטה אינה אוטומטית, וועדת השחרורים בוחנת בין היתר את חומרת העבירה, המסוכנות הנשקפת מהאסיר ואת סיכויי שיקומו.

עורכי הדין אלינה וליאור כרסנטי, המייצגים את הדוקר, מסרו בתגובה: "האסיר נתן את הדין על מעשיו, ריצה שנות מאסר ממושכות ועבר הליך טיפולי ושיקומי משמעותי".

בריאיון חזרו ההורים גם לנסיבות מותו של אדיר. לדבריהם, על סמך דברים ששמעו מנערים ששהו בפנימייה, אדיר העיר לנער אחר לאחר שהשליך לחם על הרצפה. העימות שהתפתח בעקבות ההערה הסתיים בדקירה קטלנית.

"הרוצח לקח סכין מטבח ופשוט נעץ אותו בעורק הראשי", סיפרה האם. "זה הרג אותו בשניות. לא היה אפשר אפילו להציל אותו".

עופרה טענה כי בזמן האירוע המדריכים שהו מחוץ למטבח, וכי הנערים קראו להם להיכנס ולהזמין אמבולנס. היא מתחה ביקורת על תנאי הפיקוח בפנימייה, שאותה תיארה כמסגרת לנוער בסיכון הפועלת ללא גידור ושמירה מספקים.

לאחר האירוע, בשנת 2018, אמר אביחי יוסף, מנהל העמותה שהפעילה את הפנימייה, כי העימות "התפתח מאפס למאה בשנייה". לדבריו, בעת האירוע שהו במקום מדריכה אחת וחמישה נערים. משרד הרווחה הודיע אז על הקמת ועדת בדיקה לבחינת תפקוד הפנימייה.

בהליך אזרחי שניהלה המשפחה הושג הסכם פשרה, שלפיו המדינה וחברת הביטוח ישלמו להורים פיצויים בסך 1.2 מיליון שקלים, מבלי שהמדינה תודה באחריות.

מעבר למאבק המשפטי, בני הזוג רוהקר תיארו בריאיון את האובדן המשפחתי הכבד. אדיר היה בנם היחיד לאחר שבנם הבכור נפטר בגיל שנה, כ-28 שנים קודם לכן. אדיר אומץ בידי בני הזוג בהליך חוקי, והם הדגישו כי מבחינתם לא הייתה כל הבחנה בינו לבין ילד ביולוגי. "הילד שלנו לכל דבר. הוא שלנו, דם מדמנו. לרגע לא חשבנו אחרת. אנחנו שנינו ואין לנו ילדים. הרוצח הנתעב הזה דאג שלא יהיו לנו ילדים".