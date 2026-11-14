העיתונאית הדס שטייף פונה לציבור בבקשה לסיוע כספי, לאחר שבית המשפט המחוזי חייב אותה בתשלום פיצויים לראש לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, בעקבות פרשת החדירה למכשירי הטלפון שלו.

בפוסט שפרסמה בפייסבוק, לצד קישור לקמפיין מימון המונים, תיארה שטייף את מצוקתה הכלכלית, הזהירה מפני הליכי גבייה ועיקולים ומתחה ביקורת חריפה על המדינה, שלטענתה הפקירה אותה לאחר שפעלה במסגרת עבודתה העיתונאית.

"ניסיתי להימנע. חשבתי שהצדק יעשה. טעיתי. בלית ברירה כשחבל על צווארי, נאלצתי לעשות מה שרבים יעצו לי. כל כך לא רציתי. אמרתי וחזרתי ואמרתי שאלך לכלא ולא אשלם. אבל בינתיים? יוטל עיקול על כל מה שיש לי. ההוצאה לפועל תאמלל את חיי", כתבה שטייף.

פנייתה מגיעה בעקבות פסק דין שניתן בתביעה אזרחית שהגיש נגדה נוה, שבה דרש פיצויים בסך שבעה מיליון שקלים בשל פגיעה בפרטיותו. בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי שטייף והמדינה ישלמו לנוה 450 אלף שקלים, יחד ולחוד. נוסף על כך חויבה שטייף בפיצוי של 25 אלף שקלים בגין פרסום בפייסבוק.

בתוספת הוצאות המשפט ושכר טרחת עורכי הדין, הסכום הכולל שנפסק עומד, על פי הדיווח, על כ-600 אלף שקלים.

הפרשה החלה בינואר 2019, לאחר חדירה למכשירי הטלפון הניידים של נוה וחשיפת חומרים אישיים שנמצאו בהם. חלק מהמידע שימש לפרסומים בגלי צה"ל. בהמשך נסגר תיק החקירה באותה פרשה בשל סיכויי הרשעה נמוכים. גם החקירה שנפתחה בעקבות החדירה למכשירי הטלפון נסגרה, אך נוה המשיך לנהל הליך אזרחי נגד המעורבים בחשיפת החומרים.

בתביעתו טען נוה לפגיעה חמורה בפרטיותו בעקבות הדרך שבה הושג המידע ממכשיריו והשימוש שנעשה בו.

בפסק הדין הבחין בית המשפט בין התנהלותה של שטייף לבין זו של עיתונאים נוספים בגלי צה"ל. בעוד שהתביעה נגד העיתונאים האחרים נדחתה לאחר שנקבע כי פעלו בתום לב במסגרת עבודתם, ביחס לשטייף נקבע כי הייתה לה מעורבות מרכזית בהשגת החומרים.

השופט קבע כי שטייף "הייתה הגורם המחולל והמתווך אשר יזם וקידם את הפריצה למכשירים המוגנים בסיסמה. מעשיה של שטייף הם בעלי נופך פלילי מעצם תפקידה המרכזי".

בית המשפט דחה את טענות ההגנה שהעלתה וקבע כי התנהלותה היוותה פגיעה חמורה בפרטיותו של נוה.

שטייף, מנגד, ממשיכה לטעון כי פעלה במסגרת תפקידה העיתונאי ולא למען אינטרס אישי. "פרשת אפי נוה לא הייתה לטובתי הפרטית. היא הייתה העבודה שלי. בדיוק כמו פרשת סילבן שלום, עמנואל רוזן ואחרים. רק שהפעם? המדינה בגדה בי. תרתי משמע. עד כדי כך שאני אפילו לא יודעת אם הם ישלמו חלק ממה שהטיל השופט גם עליהם".

לדבריה, ההליך המשפטי כבר גבה ממנה מחיר כלכלי כבד, עוד לפני החיוב הכספי שנפסק לטובת נוה. "עד כה נתתי את כל הפיצויים שלי על 35 שנה למשפט הזה. מי שמאמין בעבודה שלי, מי שמבין מה הייתה הפרשה שאדוותיה נעים עד היום, יסייע לי ולו במעט לקיים את פסק הדין של השופט".