הרב פנחס כהן נואם בהילולה צילום: ללא

בסוף השבוע נערכה הילולת הצדיק רבי רפאל כדיר צבאן ז"ל, רב העיר נתיבות וחבר מועצת הרבנות הראשית ובו נשאו דברים הרב צמח מאזוז, ראש ישיבת כסא רחמים והרב פנחס כהן, רב העיר נתיבות.

נכדו הרב רפאל יפרח מישיבת מצפה רמון נשא דברים על דמותו של סבו ועל המסר העולה ממורשתו, אף שלא זכה להכירו בחייו. "לא זכיתי להכיר את סבא. נולדתי שש שעות אחרי פטירתו", סיפר הנכד. "אבל מכל הסיפורים שזכיתי לשמוע, ומתוך הלימוד בתורתו, רואים את העמל היומיומי של תורה שהיא חיים. תורה שכולה עמל, יגיעה ומאמץ, מתוך מסירות מוחלטת לתורה הקדושה".

בדבריו עמד על חשיבות ההתמדה בלימוד התורה ועל הצורך בעמל מתמשך, שאינו מסתפק במה שכבר הושג אלא שואף להתקדמות ולצמיחה רוחנית מדי יום. "בעזרת ה' נזכה ללכת בדרכו של סבא, ללמוד מתורתו ולגדול עוד ועוד".

הרב פנחס כהן, רב העיר נתיבות, נשא אף הוא דברים בהילולה והשמיע חידוש של הרב צבאן על תפילתם של יצחק ורבקה, לאור דברי חז"ל: "כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה".

הרב הסביר כי כאשר יצחק ורבקה התפללו להיפקד בילדים, כל אחד מהם יכול היה להתמקד דווקא בצערו של האחר. יצחק, שהיה עסוק בענייניו מחוץ לבית, יכול היה להתפלל על רבקה, היושבת בביתה ללא ילדים, ולבקש מהקב"ה שיזכה אותה בילד שימלא את הבית בחיים ובשמחה.

מנגד, רבקה יכולה הייתה להתפלל על יצחק, הנאלץ להתמודד עם שאלותיהם החוזרות של הסובבים אותו מדוע עדיין לא זכה לילדים. "היא התפללה בשבילו והוא התפלל בשבילה", הסביר הרב כהן, והעלה את השאלה על מי נאמר בפסוק "ויעתר לו ה'" - לתפילתו של יצחק או לתפילתה של רבקה. על פי החידוש שהציג, דווקא תפילתה של רבקה למען יצחק היא שנענתה, ולכן נאמר "לו" ולא "לה".