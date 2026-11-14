נעצרה באדום. הפעם האחרונה בה מכבי תל אביב ספגה שלושה הפסדים רצופים בליגת העל שבכדורסל הייתה בעונת 2016/17, אז רשמה רצף של חמישה כאלו, אחד מהם היה בקלאסיקו שנערך בפיס ארנה.

הערב (מוצאי שבת) נעצרה מכבי עם רצף של שני ניצחונות רצופים על היריבה העירונית האדומה מת"א, בגביע ווינר סל וביורוליג, בידיי הקבוצה המושלמת של העונה, האדומה מהבירה הפועל ירושלים.

ירושלים הגיעה למשחק החוץ הערב בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב עם רצף של 12 ניצחונות, חמישה מהם במסגרת הליגה שם היא הקבוצה היחידה שעוד לא הפסידה העונה.

ירושלים לא מרשימה במיוחד בהתקפה אך בהגנה היא כמעט בלתי מנוצחת ואחרי שהכניעה כך את הפועל תל אביב העשירה, היא עשתה זאת גם למכבים מת"א.

מכבי עוד הובילה פעמיים במשחק בהפרש דו-ספרתי אך הרבע הרביעי, בו הפועל מכניעה את מרבית יריבותיה העונה, היה ירושלמי לחלוטין עם עוד משחק הגנה לפנתיאון בו מכבי קלעה 15 נקודות בלבד מול 27 של האורחים מהבירה.

בסיום, 82:77 להפועל ירושלים שמצליחה להכניע יריבה חזקה נוספת העונה בליגת העל שבכדורסל.

מכבי סופרת הפסד שלישי ברציפות בליגה כשאחרי 5 מחזורים בלבד העונה היא כבר עם יותר הפסדים מכל העונה שעברה בליגה, ירושלים? היא עם פתיחת העונה הטובה ביותר שלה בליגת ווינר סל מאז עונת 2020/21 אז פתחה את העונה עם שבעה ניצחונות רצופים. מצד שני, אז זה נגמר עם המקום השישי במסגרת העונה הסדירה והדחה ברבע גמר הפלייאוף. האם הפעם זה ייגמר אחרת?