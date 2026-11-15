חברה נפרדת או מעורבת?! | האתגר, המורכבות והתיקון | תורה מדברת חיים 1

הרב אלישע ינון, ראש ישיבת עפולה, חושף בשיעור מיוחד סיפורים ומצבים שהוא פוגש במסגרת עבודתו כיועץ נישואים.

"אני כיועץ נישואים יכול שפעם אחת אישה אחת בתוך הקליניקה אומרת לי: 'נכנסה השכנה, הסתלקה השכינה'. זה היה הביטוי שלה", מספר הרב, ומזהיר מפני קשרים שנראים תמימים לחלוטין, אך עלולים לפגוע בקשר הזוגי.

"כשבן אדם חוזר לאשתו הביתה, והם רבים שמה, הוא נזכר בשכנה, שהיא הקשיבה לדבריו בצורה הכי יפה והכי טובה", מתאר הרב. לדבריו, לעיתים דווקא שיחות חברתיות פשוטות יוצרות השוואות בין בני זוג לבין אנשים אחרים. "ואז אשתי מתווכחת איתי, ואני רואה שהגברת השנייה, היא מסכימה דווקא לדעותיי", הוא מדגים. "פתאום אני רואה שאשתי כל הזמן עושה לי בעיות בתפיסת עולם ובדרך, ופתאום הגברת השנייה דווקא כן מסכימה לעניין. ומתחילים סימני שאלה: אולי טעיתי? אולי זה לא נכון? אולי צריך לחפש עוד קצת?".

הרב מבהיר כי לא מדובר מבחינתו במקרים נדירים. "זה לחם חוקי דבר יום ביומו. זה לא דבר חריג, זה לא דבר שקשה למצוא אותו", הוא אומר. לדבריו, גם אנשים שאינם מגיעים לייעוץ זוגי עלולים להתמודד עם קשיים דומים: "אני מוכן לחתום שיש אחוזים אדירים שלא מגיעים לקליניקה", ומוסיף כי הרגשות והקשיים שנוצרים בעקבות קשרים חברתיים מעורבים לעיתים "נשארים בחדרי חדרים, ועושים את הנזקים שלהם".

בהמשך הרב מתאר כיצד השוואות כאלה עלולות להיווצר גם בין זוגות חברים: "כשאתה יושב לשיחת נפש עם אשתו של החבר שלך, לעניות דעתי, מי שמכיר את הטבע האנושי, גם אם האנשים צדיקים יחסית, פתאום הוא אומר: אה, היא יותר ככה מאשר אשתי. אה, וואלה, איזה לארג'ית. אשתי כזו קמצנית. וואו, היא מתאפרת. למה אשתי לא מתאפרת? אה, היא עושה ספורט. למה אשתי לא עושה ספורט? אה, היא חברותית. למה אשתי כל הזמן סגורה בבית?".

הרב מזהיר גם מפני קשרים רגשיים שמתפתחים במקומות עבודה. "אני מדבר איתה ומשתף אותה משהו. אוקיי, אז אני נימוסי, אני מקשיב לה. אחרי זה היא משתפת עוד משהו", הוא מתאר, ושואל: "אני יכול לדעת האם היא עכשיו נקשרה אליי רגשית? אני יכול לדעת את מה שקורה איתה עם בעלה?" לדבריו, ייתכן שאישה שחווה קשיים בזוגיות תמצא דווקא אצל עמית לעבודה את ההקשבה שחסרה לה בבית, מבלי שהוא עצמו יבין את משמעות הקשר שנוצר.

"והגבול שאתה ציירת פה בין חברותיות לבין אינטימיות, ואחר כך אני אומר עוד צעד למיניות, הגבול הזה הוא מטושטש. הוא לא משהו שבן אדם סטנדרטי בקלות יכול לשים את הגבול", מדגיש הרב. "הגבולות הם כל כך עדינים, שאני לא יודע אם יש מישהו שיוכל להגיד: אני יודע לתת את הגבולות לחברה".

גם כאשר מדובר באדם נשוי שמרגיש בטוח לחלוטין בקשר עם אשתו, הרב סבור שקשרים רגשיים נוספים עלולים להשפיע עליו. "אנחנו מדברים בשחור לבן. זו שפה שהיא מאוד נחמדה, ואולי קל לקלוט אותה בחברה, אבל בענייני נפש אנחנו לא מדברים בשחור לבן, אנחנו מדברים ממש צבעוני", הוא מסביר.

"יש איזה בזבוז אנרגיה, יש אנרגיה של אהבה שצריכה כולה להיות מרוכזת אצל אשתי", אומר הרב, וממחיש: "האנרגיה שהייתה מאה אחוז אמורה להיות כלפי אשתי, אז זה לא מאה אחוז, זה שמונים ותשע אחוז. שמונים ותשע אחוז זה יפה".

לדבריו, גם כאשר מבחוץ הכול נראה תקין, עלולה להיות פגיעה עדינה בקשר: "אם אני בוחן בשחור לבן, אז התייחסתי אליה פיקס, הכול בסדר. אבל אם אני מסתכל בצבעוני, אז חסר שם צבע. 11 אחוז של צבע חסרים באיך שאתה תקשרת עכשיו עם אשתך. למה? כי שוחחת לפני חצי שעה עם מישהי, ידידה מהעבודה".

הרב קושר את הדברים גם להרגלים שנוצרים בגיל הנעורים: "התבנית שלי בתקשורת שלי עם בנות, זו תבנית שאני בונה בנערותי, ואחרי זה חי אותה אחרי נישואיי". הוא מתאר בחור שהתרגל לשתף ידידות רבות בחוויותיו וברגשותיו, וממשיך לעשות זאת גם כאשר הוא מתחיל לצאת למטרת נישואים. "ואז אני מתחתן או רוצה להתחתן, ואני יוצא עם מישהי, ואני מדבר, ואז אני מתקשר למישהי השנייה כדי להתייעץ איתה אם זה הגיוני מה שקורה לי עם הבחורה שאני הולך להתחתן איתה".

"זה עוד מצב טוב. מה קורה אחרי החתונה?" שואל הרב, ומציג את עמדתו בצורה נחרצת: "אין אף אחת בעולם מלבד אשתך. אין אף אחת בעולם שאתה יכול לתקשר איתה אינטימית ורגשית מלבד אשתך. אתה רוצה? יש חברים. אין אף אחת".

עם זאת, הרב מבהיר כי אינו מתנגד לעצם המפגש בין גברים לנשים בעבודה ובחיי היומיום. "עבודה, אם אתה קשור לעבודה, הכול טוב. אבל אם עם הבוסית שלך אתה יוצר קשרים אישיים ואינטימיים, יש פה בעיה", הוא אומר.

לדבריו, השאלה המרכזית היא האם הקשר נשאר ענייני או הופך לחברות אישית וקרובה. "כשאני מדבר על חברה נפרדת, הסיבה לחברה נפרדת בעיניי, עוד לפני ההלכה, לא נכנס למורכבויות ההלכתיות שבדבר הזה, עוד לפני ההלכה, יש פה מורכבות עמוקה", מסכם הרב, ומדגיש: "אני חושב שאם אנחנו מתעלמים מהמורכבויות האדירות שנוצרות בתוך מרחב מעורב חברתית, זו התעלמות מעצם החיים".