לפי דיווחים ראשוניים ברצועת עזה, סמיר אבו יונס, המפקד החדש של חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בארבע תקיפות שכוונו לעבר אוהל פליטים שבו שהה ממערב לח'אן יונס.

על פי הדיווחים, אבו יונס החליף בתפקיד את אבו עטיה אבו עביד, שחוסל בספטמבר האחרון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לחיסול וכתב ברשת החברתית X: "לא ינום ולא יישן שומר ישראל. צה"ל ממשיך לסכל את ראשי החמאס בעזה, ועוד אחד מצטרף לקודמיו במעמקי הגיהנום".

כ"ץ הוסיף: "המדיניות ההתקפית אותה אני מוביל יחד עם רה"מ וצה"ל בעזה תימשך - עד שעזה תפורז ולא יהיה חמאס".