פקודות בצה"ל ביחס להלכה | שו"ת | הרב אייל גריינר

הרב אייל גריינר, ראש ישיבת טפחות וחבר מועצת איגוד ישיבות ההסדר, מודה כי ראשי הישיבות אינם מצליחים להבטיח מסגרות שירות נפרדות לכל תלמידי ההסדר בעלי הפרופיל העורפי.

בשיחה עם תלמידים התייחס לקשיים הנובעים משירות לצד חיילות, הסביר מדוע הניסיונות לרכז את בני הישיבות במסגרות ייעודיות לא הבשילו והציע דרכים להתמודדות עם המציאות הקיימת.

הרב נשאל מדוע תלמידי ישיבות הסדר בעלי פרופיל עורפי נדרשים לשרת במסגרות מעורבות, ומדוע ראשי הישיבות אינם פועלים ביתר נחישות לשינוי המצב. בתשובתו דחה את הטענה שהנושא אינו מטופל, אך הכיר בכך שהמאמצים אינם מספקים פתרון מלא.

"הנחת המוצא שלא מטפלים בזה היא הנחת מוצא לא נכונה", אמר. "האם אנחנו עושים מספיק? כנראה שלא. האם אנחנו מצליחים תמיד? כנראה שלא. האם אנחנו לא מטפלים בזה? זה ממש לא נכון להגיד את זה".

לדברי הרב גריינר, אחת הבעיות המרכזיות היא מבנה השירות בתפקידים העורפיים. בעוד שבמסגרות הלוחמות ניתן לגייס קבוצות של תלמידי ישיבות יחד, בתפקידים עורפיים החיילים משובצים לעיתים ביחידות שבהן מספר התקנים מצומצם ומשרתות גם חיילות.

"בנות נמצאות בצה"ל - רובן הגדול נמצא בפרופיל עורפי. לא הצלחנו, לצערנו הרב, לייצר מציאות שניסינו בשנים האחרונות, שבני"שים עם פרופיל עורפי יתגייסו ביחד - כמו קרביים".

הרב ציין כי הרבנות הצבאית היא אחת המסגרות שבהן ניתן לרכז תלמידי ישיבות בתפקידים עורפיים, אך לא כל התלמידים מעוניינים לשרת בה. "יש מקום אחד שאפשר לעשות את זה בצורה פשוטה - ברבנות הצבאית. הרבה בני"שים לא רוצים לעשות רבנות, כי 'הם יותר טובים מזה'", אמר.

לדבריו, ביחידות אחרות קשה יותר ליצור קבוצות שירות נפרדות, משום שלא תמיד קיים יותר מתקן אחד לתפקיד מסוים.

בהמשך הודה כי נכון לעכשיו אין בידי ראשי הישיבות מענה כולל לקושי. "אין לנו פתרון אמיתי גורף לכל הדברים, חוץ מלהגיד אל תתגייסו למקומות האלה".

הרב השווה את ההתמודדות הדתית בשירות הצבאי המעורב לאתגרים שעשויים לפגוש צעירים דתיים גם במסגרות אזרחיות. "זה מורכב כמו שמורכב להיות באוניברסיטה ומקומות עבודה מסוימים.

עם זאת, הדגיש כי ראשי הישיבות ממשיכים לפעול בנושא, גם אם התוצאות אינן תמיד כפי שהיו רוצים. "אנחנו מאוד משתדלים ומאוד מנסים. לפעמים מצליחים יותר, לפעמים מצליחים פחות. אבל אין לנו איזו תשובה טובה חוץ מ'כל אחד יהיה יוסף הצדיק'".

במהלך השיחה הציע הרב גריינר לתלמידים הצפויים לשרת בתפקידים עורפיים להבליט את זהותם הדתית. "אני מציע לכם, שמישהו יודע שהוא פרופיל עורפי, זה הזמן לגדל זקן, לפאות, לציציות עד לרצפה, לכיפה עם חורים לעיניים", אמר. "ואז חזקה עליו שיהיה יותר קל".

למרות הנימה המשועשעת, הרב הבהיר כי ההמלצה מבטאת עמדה רצינית: לדבריו, הצגת זהות דתית ברורה עשויה לסייע לתלמידים לשמור על הגבולות שהם מבקשים להציב במהלך השירות.

הרב המליץ לתלמידים להקפיד על קשרים ענייניים עם החיילות המשרתות לצדם, ולהימנע מניסיונות ליצור קשרים אישיים בשם הרצון לקרב אותן ליהדות. "אני יודע שקשה לכם להיות קצת קורקטי ולא נחמד. את כל השאיפות שלכם לקרב את עם ישראל ולהחזיר בתשובה תשמרו לאחרי הצבא".

כשנשאל כיצד צריך לנהוג תלמיד החושש שהשירות המעורב יציב בפניו קושי דתי משמעותי במיוחד, השיב כי קיימות אפשרויות שיבוץ אחרות, ובהן תפקידים ברבנות הצבאית ומסגרות שמורות יותר מבחינה דתית.

לקראת סיום התייחס הרב גריינר גם להשפעת הגיוס החרדי על אפשרויות השירות של תלמידי ההסדר. לדבריו, הקמת מסגרות המותאמות לחיילים חרדים מאפשרת גם לתלמידי ישיבות בעלי פרופיל עורפי להשתלב בשירות התואם יותר את אורח חייהם. "יש לנו כמה וכמה בחורים עם פרופיל עורפי שהתגייסו לתפקידים בחשמונאים מהסיבה הזו".