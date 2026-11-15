מצלמת רכב תיעדה את רגעי ההתנגשות הקטלנית: ג'יפ משטרתי ממוגן נכנס במהירות לצומת עכו מזרח באור אדום ופגע ברכבה של דלאל מלחם, מנהלת בית הספר אלרחמה בג'דיידה מכר. מלחם, בת 59, נפצעה אנושות ומותה נקבע בבית החולים. בתה בת ה־29 נפצעה באורח בינוני.

התאונה אירעה בצומת שבכביש 85. בשעה 15:47 התקבל הדיווח במוקד מד"א, וצוותי ההצלה שהגיעו למקום מצאו את האם ובתה לכודות ברכב.

מלחם הייתה ללא דופק וללא נשימה. הצוותים החלו בפעולות החייאה ופינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, לצד בתה.

פרמדיק מד"א אברהם קיסוס והחובשת רעות משעלי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו תאונת דרכים קשה מאוד. שני הרכבים התנגשו ובאחד מהם היו לכודות שתי נשים. אחת מהן הייתה במצב אנוש, כשהיא ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. פצועה נוספת פונתה במצב בינוני".

בבית החולים נמשך המאבק על חייה של מלחם, שהוכנסה לחדר ההלם תוך כדי החייאה. למרות מאמצי הצוות הרפואי, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. בתה עברה בדיקות וטיפולים, ובבית החולים מסרו כי היא בהכרה מלאה, מצבה יציב ופציעתה מוגדרת בינונית.

בעקבות התאונה נחסם הצומת לזמן ממושך, ובאזור נוצרו עומסי תנועה כבדים. כוחות משטרה רבים הגיעו לזירה, ובוחני התאונות של מרחב אשר אספו ראיות וממצאים במסגרת חקירת נסיבות ההתנגשות.

לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 391 בני אדם בתאונות דרכים בכבישי ישראל.