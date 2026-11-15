אגף המודיעין בצה"ל מעריך כי חיזבאללה יצטרף בסבירות גבוהה מאוד למערכה צבאית נוספת מול איראן, אם תפרוץ, ויחדש את ההתקפות נגד ישראל.

בגלי צה"ל דווח כי על פי הערכת אמ"ן שהועברה לדרג המדיני, ארגון הטרור הלבנוני עשוי להצטרף ללחימה כבר עם תחילתה או זמן קצר לאחר מכן. בצה"ל נערכים בהתאם לחידוש הלחימה בגבול הצפון, תוך מעקב אחר מאמצי ההתעצמות של הארגון בלבנון.

אחד ממוקדי הדאגה המרכזיים במערכת הביטחון הוא מערך רחפני הנפץ של חיזבאללה, שהארגון פועל להרחיב ולשכלל. לפי ההערכות בישראל, חיזבאללה מחזיק כיום באלפי רחפנים המיועדים לתקיפה, ובמקביל מכשיר מפעילים נוספים ופועל להגדלת טווחי הפעולה שלהם.

תשומת לב מיוחדת מוקדשת לרחפנים המופעלים באמצעות סיבים אופטיים. מדובר באמצעי לחימה שבאמצעותו הצליח חיזבאללה לפגוע בחיילי צה"ל במהלך המלחמה האחרונה, ושעדיין אין עבורו מענה טכנולוגי מספק המאפשר יירוט יעיל.

במהלך המלחמה האחרונה נהרגו 16 חיילי צה"ל מפגיעות רחפני נפץ של חיזבאללה. במערכת הביטחון עוקבים אחר ניסיונות הארגון להגדיל את מספר הרחפנים שבידיו ולהרחיב את השימוש בהם לקראת אפשרות של עימות נוסף.

על פי המידע שבידי צה"ל, חיזבאללה מפעיל בלבנון מתקנים להרכבת רחפני נפץ. במסגרת התהליך מגיעים למדינה רחפנים אזרחיים, ולאחר מכן מורכבים עליהם ראשי קרב המכילים חומרי נפץ.

לצד ייצור אמצעי הלחימה, הארגון פועל להרחבת כוח האדם המיומן בהפעלתם. לפי הערכות אמ"ן, עשרות רבות של מחבלי חיזבאללה כבר עברו הכשרה להפעלת רחפני נפץ.

שינוי נוסף שמזהים בצה"ל נוגע לטווחי התקיפה. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפנים שהגיעו לטווח של כ-10 עד 15 קילומטרים, אך בישראל מעריכים כי הארגון פועל להצטייד בדגמים המסוגלים להגיע למרחקים גדולים יותר.

במקביל נמשכת ההיערכות גם לאיום הרקטות והטילים. לפי הערכת צה"ל, שלא השתנתה, בידי חיזבאללה נותרו כ-10,000 רקטות וטילים. רובם המוחלט מיועדים לטווחים המאפשרים פגיעה ביישובי הצפון, ורק חלק קטן מאוד מסוגל להגיע ליעדים רחוקים יותר.

באזור הבקאע שבלבנון מחזיק חיזבאללה במחסנים תת-קרקעיים שבהם אוחסנו טילים ארוכי טווח. ישראל תקפה בעבר את פתחי המחסנים וחסמה את הגישה אליהם. לפי המידע הקיים, הארגון עדיין לא פעל לחלץ את הטילים שנותרו בתוך המתקנים שנפגעו.

לצד האיום האווירי והרקטי, בצה"ל נערכים גם לתרחיש של התקפות קרקעיות נגד כוחות הפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון.

במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שחוליות חיזבאללה ינסו לחדור למרחב הביטחוני, להטמין מטעני חבלה, לפתוח באש לעבר חיילי צה"ל ואף לבצע ניסיון לחטיפת חייל. על פי ההערכות, פעולות כאלה עלולות להתבצע בשעות החשכה או בתנאי ערפל, שיקשו על זיהוי החוליות.

גורם צבאי בכיר אישר כי מדובר באיום שצה"ל נערך להתמודד עמו, וציין כי בחודשים האחרונים כבר בוצעו פעולות נגד התארגנויות דומות שזוהו בשטח.