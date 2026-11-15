סגן ס', קצין המודיעין של גדוד 605 בחטיבה 188, נמצא כיום עם הלוחמים בשטח לבנון, שם הוא אחראי על איסוף וניתוח מידע מודיעיני והכוונת הכוחות למשימות הגנה ולפעילות נגד תשתיות חיזבאללה.

בגיל 21, לאחר שכבר שירת בגזרות עזה וסוריה, הוא מתמודד עם האתגרים שמציבה הגזרה הצפונית, שבה תנאי השטח מאפשרים לאויב להסתתר ולהסוות את פעילותו.

בריאיון לערוץ 7 משטח לבנון הוא מספר: "אצלי יושב כל המידע, ואני בין היתר מכווין את הפעילויות, בין אם זה נגד תשתיות של חיזבאללה ובין אם זה במרחבים שמעניינים אותנו".

לדבריו, "אנחנו עושים בראש ובראשונה הגנה, בהתאם להפסקת האש ולהנחיות שאנחנו מקבלים מלמעלה". בעצם העובדה שאנחנו נמצאים במרחב חיץ, אנחנו מונעים מהאויב להתקדם לכיוון היישובים, לכיוון הגדר, להפעיל אש ולסכן תושבים".

לצד משימות ההגנה, הכוחות עוסקים באיתור ובטיפול בתשתיות אויב ובאיומים המתגלים בשטח. כאן נכנס לתמונה תפקידו של קצין המודיעין, שנדרש לחבר בין המידע המגיע ממקורות שונים לבין הפעילות המבצעית של הלוחמים.

ס' מסביר כי בניגוד לתפיסה שלפיה עבודת המודיעין מתבצעת בעיקר הרחק מהחזית, תפקידו מחייב נוכחות פיזית בשטח לצד הכוחות. הוא מקבל מידע ממקורות המודיעין של צה"ל, מנתח אותו ומתרגם אותו להכוונה מבצעית.

הניסיון שצבר בזירות לחימה שונות מאפשר לו להשוות בין התנאים המבצעיים בלבנון לבין אלה שבהם נתקל ברצועת עזה ובסוריה. לדבריו, אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר הוא אופי השטח.

בלבנון, הוא מסביר, הצמחייה הצפופה ותנאי הקרקע יוצרים אתגר מיוחד עבור הכוחות, משום שהם מאפשרים לאויב להסוות אמצעי לחימה, להסתיר תשתיות ולפעול מבלי להיחשף. "יש פה הרבה יותר עצים ושיחים. האויב יכול להחביא אמצעי לחימה בצורה הרבה יותר משמעותית, להחביא את התשתיות, להתחבא בעצמו ולחדור לשטח הארץ".

לדבריו, תנאי השטח מחייבים את מערך המודיעין לבחון לא רק היכן האויב נמצא כעת, אלא גם באילו נתיבים הוא עשוי לנוע, מהן האפשרויות העומדות לרשותו וכיצד ניתן למנוע ממנו להפתיע את הכוחות. "בשביל זה אנחנו פה", הוא מדגיש. "אחד התפקידים שלי הוא להכווין, להבין ולחשוב, על בסיס כל מקורות המידע שיש לי, מאיפה הוא יעשה את הפעולות ואיך להגן בצורה הכי טובה".

אחד האירועים המשמעותיים שחווה במהלך שירותו התרחש ברצועת עזה, חודשים אחדים לפני הפעילות הנוכחית בלבנון.

במהלך פעילות של הגדוד והחטיבה ברצועה, נלכד מחבל שהובא לתחקור בשטח. ס', שלמד ערבית מדוברת במסגרת הכשרתו, ניגש לתחקר אותו יחד עם קצין נוסף שעבר את אותה תוכנית הכשרה.

לדבריו, השניים הצליחו להפיק מהמחבל מידע שלא עסק רק במרחב שבו פעלו באותו רגע, אלא גם בפעילות אויב באזורים מרוחקים יותר ובאיומים שעשויים היו להשפיע על הכוחות בהמשך. "תחקרנו אותו, הוצאנו ממנו מידע משמעותי, לאו דווקא על האזור שהיינו בו, אלא על דברים יותר מרחביים. זה היה מידע מאוד משמעותי שסייע להבנת תמונת האויב ולהתמודדות עם איומים אפשריים בשטח. אלה דברים שהשפיעו על שדה הקרב".

כשנשאל מהן התכונות החשובות ביותר לקצין מודיעין בשדה הקרב, ס' מצביע תחילה על היכולת להבין את האויב ולחזות את דרכי הפעולה האפשריות שלו.

לדבריו, קצין מודיעין אינו יכול להסתפק באיסוף נתונים ובהצגתם למפקדים. עליו להכיר את דפוסי הפעולה של האויב, לנתח את כוונותיו ולזהות כיצד הוא עלול לסכל את משימות הכוחות. "אני צריך לדמיין את האויב", הוא מסביר. "אני צריך להבין אסטרטגית מה האויב יכול לעשות, איפה הוא הכי יכול להשפיע עליי ואיך הוא יכול לפגוע בעמידה שלי במשימה ושל הגדוד".

התכונה השנייה, לדבריו, היא יוזמה. קצין המודיעין נדרש להיות גורם פעיל בתכנון ובביצוע המשימות, ולא להמתין לכך שהמפקדים יבקשו ממנו מידע."אנחנו צריכים לדעת לבוא ולדחוף את המודיעין שיש לנו מול הפעילות המבצעית של הגדוד וכך להשפיע על שדה הקרב בצורה הכי מיטבית שאפשר".

אולם לצד היכולות המקצועיות, ס' מדגיש גם את האחריות הפיקודית המוטלת עליו. בתפקידו הוא מפקד על קצין נוסף ועל חיילים, ונדרש לשלב בין העיסוק המתמשך במודיעין ובלחימה לבין הדאגה לאנשים שבאחריותו.

לדבריו, היכולת לנהל את המשימות המבצעיות ובמקביל להוביל את החיילים היא חלק בלתי נפרד מהצלחתו של מערך המודיעין הגדודי.

"אני חושב שלהתעסק גם במבצעיות, ובמודיעין ובשטח, וגם להתעסק בסוף בחיילים ובפיקוד - אלה דברים שבאמת מנצחים את המשחק", הוא מסכם.