אחדות היא דרך, אל לה להסתכם בהצהרות או להתדיין במחשכים. זוהי קריאה לראש הממשלה, לח"כ גדי אייזנקוט ולח"כ נפתלי בנט. אדוני ראש הממשלה,

גם אני, כמו רבים, שמעתי את הצהרת האחדות שלך ושמחתי. אלו דברים שחיכינו לשמוע ממך וממפלגות האופוזיציה לאורך כל מערכת הבחירות. אך אין בכך די כדי ליצור התקדמות. את הכמיהה לאחדות שעליה דיברת רבים מרגישים, ורבים גם מוכנים לעשות בשבילה הרבה, כולל לוותר על דברים שבעיניי הם דחופים למדינת ישראל וחשובים לעתידה. לא מפני ששינינו את דעתנו, אלא מפני שהלכידות מול האתגרים חשובה כרגע יותר, כפי שציינת.

היום, ה' בכסליו, הוא יום הולדתו של אחי, רס"ן אלחנן קלמנזון הי"ד, שמסר את נפשו למען עם ישראל מול איום קיומי. באותם רגעים שבהם יצא להציל אזרחים לכודים תחת אש, לא עניין אותו מהן הדעות שלהם, למי הצביעו או מה הם חושבים על הממשלה. הם היו אחים שלו. כולנו עם אחד.

אבל דווקא מהמקום הזה אני מבקש לשאול אותך, אדוני ראש הממשלה: מה אתה מוכן לעשות עבור אותה אחדות? על מה תהיה מוכן להתפשר? הרי אתה אמרת בעצמך שזו הדרך היחידה להתמודד עם האיום הקיומי. אם זו אכן הדרך, צריך להיות מוכנים ללכת בה באומץ, ולא רק להצהיר עליה.

יש שורה של נושאים שבהם אנחנו מחכים לשמוע תשובות ברורות. בכל אחד מהם יש לי, כמו לרבים אחרים, דעות מוצקות. אני מאמין בחשיבות של תיקונים במערכת המשפט, ויש לי עמדה ברורה בשאלת הגיוס ובחלוקת הנטל. אבל אני מוכן לדחות רפורמות חשובות ולהתפשר בסוגיות עקרוניות, מתוך הבנה שיש כרגע משימה גדולה יותר.

האם תהיה מוכן ללכת לקראת האופוזיציה גם בשאלת זהותו של ראש הממשלה, אם זו הדרך להקים ממשלה רחבה מול איום שאתה עצמך הגדרת כקיומי?

האם תהיה מוכן לקדם מתווה מוסכם לבירור אירועי שבעה באוקטובר, כזה שיזכה לאמון רחב ככל האפשר בציבור, גם אם לא יהיה בדיוק המתווה שבו אתה מאמין?

האם תהיה מוכן לקדם שינוי משמעותי בנושא הגיוס, גם במחיר של פגיעה בתמיכה של המפלגות החרדיות בך? ומה לגבי תיקון מערכת המשפט? האם תהיה מוכן לדחות מהלכים שאתה מאמין בחשיבותם כדי להגיע להסכמות רחבות? בכל אחד מהנושאים האלה לא צריך ללכת עד הסוף. אבל צריך להראות נכונות אמיתית להתפשר. ואני מבקש להפנות את אותה השאלה גם לגדי איזנקוט ולנפתלי בנט.

גם אתם צריכים לומר בצורה ברורה על מה אתם מוכנים לוותר. האם תהיו מוכנים להתפשר בשאלת ראשות הממשלה? האם תהיו מוכנים להיכנס לממשלה גם אם לא תקבלו את כל דרישותיכם? הרי כבר התפרסם שתהיו מוכנים לוותר על חלק מהנושאים שהיו בלב מערכת הבחירות שלכם, נושאים שהוגדרו כדגלים אדומים, כדי להקים ממשלה.

כי אם כל אחד מוכן לוותר רק על מה שלא באמת חשוב לו, לא עשינו דבר. אחדות מחייבת שכל צד יהיה מוכן לוותר גם על דברים שחשובים לו.

לא קל להיות אמיץ מול האויב. לעיתים קשה שבעתיים להיות אמיץ מול המחנה שלך. אחדות אינה מבחן שרק צד אחד צריך לעמוד בו. אי אפשר לדרוש מנתניהו להתפשר, ובאותה נשימה להבהיר שאין שום דבר שעליו אתם מוכנים לוותר.

דווקא עכשיו הציבור צריך לשמוע לא רק הצהרות על אחדות, אלא גם פירוט: מה כל צד מוכן לעשות, על מה הוא מוכן לוותר ואילו מחירים פוליטיים הוא מוכן לשלם. אנא גלו אחריות ושקיפות,

במקום להסתגר בחדרי המשא ומתן, אנא עשו אותם שקופים לעיני הציבור. מגיע לנו, אחרי שלוש שנים של הקרבה, לדעת על מה ואיך ייחרץ גורלנו. אדוני ראש הממשלה, וגם אתם ראשי האופוזיציה, לא צריך להסכים על הכול ולא צריך לוותר על כל תפיסת עולם. אנחנו מוכנים לוותר על דברים שחשובים לנו למען המדינה. אנחנו מבקשים לדעת שאתם מוכנים לעשות זאת גם.