סמ"ר לירון אנור, חייל צה"ל בן 21, הוא הצעיר שנהרג הלילה (ראשון) בתאונת דרכים עצמית בשדרות מעלה יצחק בנוף הגליל, לאחר שרכבו התנגש בעמוד.

התאונה התרחשה דקות לאחר חצות וצוותי רפואה שהוזעקו למקום מצאו את אנור לכוד ברכבו, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מפגיעה רב-מערכתית קשה.

לאחר שביצעו בדיקות רפואיות, נאלצו החובשים והפראמדיקים לקבוע את מותו בזירת התאונה.

פראמדיק מד"א עומר דעייף וחובשי רפואת החירום ורד בשאראת ונפתלי פסין סיפרו על המראות הקשים בזירה.

"מדובר בזירה קשה מאוד", שיתפו. "כשהגענו למקום הגבר היה לכוד ברכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".