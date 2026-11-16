"תמיד היינו מהנותנים" באדיבות המשפחה

כל השנים דקלה כהן ובעלה אביהו ז"ל היו בצד שנותן. הוא היה קבלן בניין ואיש חסד, שהושיט יד לכל מי שהיה צריך. היא גידלה איתו תשעה ילדים. היום היא מוצאת את עצמה בצד השני.

"שמי דקלה כהן, אני אלמנה עם תשעה ילדים", היא אומרת. "בעלי נפטר לפני שנתיים, ונשארנו עם חובות מאוד גדולים, יותר ממיליון שקל".

אביהו נפטר בפתאומיות. הקטן מבין הילדים עוד לא היה בן שנה. מאז דקלה מחזיקה את הבית לבד: מגדלת את הילדים, מנהלת את הבית ומנסה להתמודד עם החובות. אבל החובות רק הלכו והכבידו. הם צוברים ריביות, חלק מהם למס הכנסה ולמע"מ, והמשפחה כבר עומדת מול הליכי הוצאה לפועל וחשש ממשי לאבד את הבית.

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למרות הכול, דקלה לא מתלוננת. "אני בטוחה שהכול מאת השם, ושהשם יעזור לי", היא אומרת. "תמיד היינו מהנותנים, וכרגע אני בצד השני. אני חייבת עזרה".

לא קל לה לבקש. רק לפני כמה ימים פנה לציבור בנה ישי, בן 23, השני מבין האחים. "אין לה יום ואין לה לילה", סיפר. "כל היום היא בשביל הילדים, חיה בשבילם. אני רוצה שכבר תהיה לה מנוחה". עכשיו היא עצמה מבקשת.

למען המשפחה נפתח קמפיין התרמה בצ'רידי, והרב יגאל כהן הצטרף לקריאה לא להשאיר אותה לבד. עד כה גויסו יותר מ-325 אלף שקלים, אבל מול חובות של יותר ממיליון, הדרך עוד ארוכה.

"כל דבר יתקבל בברכה", אומרת דקלה. "אני מאוד מאוד אשמח על כל עזרה, קטנה או גדולה. הקב"ה יחזיר לכם בתחיית המתים ובבניין המקדש. תודה רבה".

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