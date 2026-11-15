בעקבות הפרסומים על שינויים אפשריים בבחינות הרבנות, פונים אליי אברכים רבים המבקשים לדעת כיצד לתכנן את לימודיהם.

המסר שלי אליהם מרגיע: על יסוד דברים ששמעתי מבעלי תפקידים בדרגים הגבוהים ביותר ברבנות, ועל יסוד הניסיון מהעבר, ניתן להעריך שמועד חשוון תשפ"ח יתקיים עדיין במתכונת הנוכחית, ויש סיכוי לא קטן שכך יהיה גם במועד ניסן תשפ"ח.

בהבהרה שפורסמה בנובמבר 2026, מסרה הרבנות הראשית כי המסמך שהופץ הוא טיוטה שאינה מחייבת, וכי מתכונת הבחינות הקיימת נותרה בתוקף. עוד הובהר, כי שינוי עתידי יפורסם באופן רשמי באתר של הרבנות, וילווה בהוראות מעבר שיאפשרו לנבחנים להיערך.

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כמה זמן נותנים להיערך מזמן הפרסום הרשמי?

לשאלה זו אין אמנם תשובה רשמית, אך ממה ששמעתי בעל פה וכן מניסיון העבר, ניתן להסיק שככל שמדובר בהוספה של חומר או בהחלפת חומר (בניגוד לצמצום של חומר) - נותנים שנה שלימה להיערכות, ובנושאים גדולים כמו שבת ייתכן אפילו שנה וחצי או שנתיים. כלומר אם כבר עבר מועד חשוון תשפ"ז ועדיין לא פרסמו - ניתן להסיק שבמועד חשוון תשפ"ח עדיין לא יחול השינוי.

השינוי הקודם בחומר הלימודים היה בשנת תשע"ט (בתקופת כהונתו של הראשל"צ הרב יצחק יוסף כנשיא מועצת הרבנות). המתכונת אושרה באופן סופי במועצת הרבנות באדר תשע"ט, פורסמה לציבור באופן רשמי בסיוון תשע"ט, ונכנסה לתוקף (בכל הנוגע לתוספת חומר או החלפתו) במועד אב תש"פ, ובהלכות שבת רק במועד ניסן תשפ"א.

גם בטיוטה שהופצה, ניתן לראות שהתאריך הוא סיוון תשפ"ו, וההצעה היא להחיל את השינוי מסיוון תשפ"ז. כאמור, טיוטה זו אינה החלטה מחייבת, אך היא משקפת את הזמן הניתן להיערכות. בצירוף הדברים ששמעתי, זהו הבסיס להערכתי לגבי מועד חשוון תשפ"ח.

זאת ועוד, מהשיחות שקיימתי הבנתי כי צפוי לחלוף עוד זמן עד לפרסום רשמי, בין היתר משום שהמהלך עוד נדרש לעבור בדיקה משפטית והליכים נוספים. זהו הבסיס לכך שיתכן שגם במועד ניסן תשפ"ח עדיין תישאר המתכונת הנוכחית.

אז מה כדאי ללמוד עכשיו? חופה וקידושין

למי ששוקל להיות רב עורך חופות, המלצתי המעשית היא לתת כעת עדיפות ללימודי חופה וקידושין, להתחיל בהכנה מסודרת ולכוון לבחינה כל עוד ניתן להיבחן במתכונת הנוכחית.

השינויים הנדונים עשויים להשפיע גם על עצם הזכאות לגשת לבחינה זו. אם ייקבעו תנאי סף נוספים, מי שלא יעמוד בהם יידרש להשלים את הדרישות לפני שיוכל להיבחן בבחינה זו. לכן, ההערכה שיש עוד זמן עד לשינוי היא סיבה לנצל את התקופה הקרובה: להתחיל ללמוד, להספיק לחזור על החומר כראוי ולהיות מוכן לבחינה, לפני שהדרך אליה עשויה להתארך.

למען ילמדו צילום: ללא

בשבוע הבא נפתח במכללת "למען ילמדו" המחזור הקרוב להכנה לבחינת הרבנות בהלכות חופה וקידושין. למי שחושב על השליחות הזאת, זה הזמן להצטרף: ללמוד את החומר הנדרש כיום במסגרת מסודרת, ולהתקדם לקראת מועד בחינה מתאים, בהתאם לתנאי הזכאות ולהנחיות הרבנות.

המחזור נפתח בשבוע הבא. ההרשמה נסגרת בעוד שבוע, ונותרו מקומות אחרונים.

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הלימודים מכינים לבחינה; תנאי הבחינה וההרשאה לעריכת חופות נקבעים בידי הרבנות.

מקורות והערות לעורך

1. הבהרת הרבנות כפי שפורסמה בערוץ 7, 3.11.2026

2. מתכונת הבחינות והוראות המעבר מתשע"ט, עמ' 67 במסמך הרשמי

3. עדכון הוראת המעבר בהלכות שבת, 3.9.2019: תחולה מניסן תשפ"א

4. שירות הרבנות לבקשת הרשאה לעריכת חופה וקידושין

ההערכות לגבי חשוון וניסן תשפ"ח, הצפי לשנת היערכות, מצב ההליכים לקראת פרסום ותאריכי הטיוטה מובאים על סמך דברי הרב קידר שנמסרו לצורך העריכה. הדברים שנאמרו לו בעל פה אינם מוצגים כהודעה רשמית או כהתחייבות של הרבנות.

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מאת הרב עדאל קדר, מחבר סדרת הספרים שו"ת "היכל שלמה" ומנהל תוכן הלימודים במכללת "למען ילמדו"