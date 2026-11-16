התקיפות פגעו בתוכנית הגרעין האיראנית ודחו את התקדמותה, אך לא מחקו את היכולת לשקם אותה. זו הערכתו של ד"ר אפרים אסכולאי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שמצביע בריאיון לערוץ 7 על המתקן באספאהן כמוקד מדאיג במיוחד: מתחם שלא נהרס כליל, מחזיק בתשתיות משמעותיות ונותר מחוץ להישג ידם של הפקחים.

אסכולאי, שבעברו פעל במשך יותר מארבעה עשורים בוועדה לאנרגיה אטומית של ישראל ושירת גם בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מדגיש כי בהיעדר פיקוח אי אפשר לקבוע מה מתרחש במתקן ומה קצב השיקום. עם זאת, לדבריו, אפשר להעריך את הנזק שנגרם ואת היכולות שנותרו. "הוא לא נהרס כליל ויש בו הרבה מאוד פוטנציאל. מבחינה מסוימת זה המתקן הכי משמעותי והכי מסוכן באיראן".

החשש נובע מריכוז של שלבים שונים בתוכנית הגרעין באותו מתחם. אסכולאי מתאר תשתיות להכנת חומר גלם להעשרה, לטיפול בחומר לאחר העשרתו ולאחסון חומרים במערך מנהרות הקבור בהר. לכך מצטרפת הודעת איראן לסבא"א ב־2025 על כוונתה להפעיל במקום מתקן העשרה.

"זה אומר שמדובר במתקן שיש בו הכול אם הוא פועל כהלכה במלוא כוחו ובמידה שהמתקנים אינם הרוסים", הוא מסביר. התנאי הזה משמעותי: היכולות האפשריות מוכרות, אך מצב המתקנים בפועל והיקף פעילותם נותרים בלתי ידועים.

לדברי אסכולאי, למעט בכור הכוח בבושהר, אין כיום פיקוח בינלאומי על הפעילות הגרעינית באיראן. בתוך המציאות הזאת, הוא מזהיר, נותרו בידי טהרן האמצעים הנדרשים לשיקום. "יש להם את כל כוח האדם הנצרך ואת כל הידע, את חלק הארי אם לא כל הציוד הנדרש".

הוא מדגיש כי אין בכך כדי להפחית מהישגי התקיפות הישראליות והאמריקניות. לדבריו, הן ופעולות נוספות לאורך השנים עיכבו את התוכנית במידה ניכרת. אלא שהישג צבאי, משמעותי ככל שיהיה, אינו מבטיח את סיומו של הפרויקט. "לא בטוח שהפגיעה הצבאית תשיג יותר מדחייה של עוד שנתיים או שלוש".

לכן, מבחינתו, השאלה חורגת מהיכולת לפגוע שוב במתקנים. פתרון ממושך מחייב הסדרי פיקוח רציניים וזניחה של התוכנית הצבאית. גם שינוי משטר, הוא מזהיר, אינו מבטיח ויתור על השאיפות הגרעיניות: "לא בטוח שמשטר חדש שיקום שם יוותר על החזון הגרעיני".

התרחיש המועדף עליו הוא הכרה איראנית פנימית בכך שהפרויקט פוגע במדינה, שתוביל להסדר. אולם כשהוא נשאל מה צפוי בפועל, הערכתו מסויגת הרבה יותר: עוד משיכת זמן.