בחירה נכונה של פתרון אחסון משפיעה על נוחות העבודה, על ניצול השטח ועל היכולת לנהל את החומרים בצורה מסודרת לאורך זמן. עם זאת, לא כל מיכל מתאים לכל סוג של נוזל או לכל סביבת עבודה. יש להביא בחשבון את סוג התכולה, נפח האחסון הנדרש, תנאי הסביבה ואופן השינוע. עלמא פלסט מתמחה בפיתוח ובייצור פתרונות פלסטיק לתעשייה, ומציעה בין היתר מיכלים המיועדים לאחסון ולהעברה של נוזלים בכמויות גדולות.

אילו שיקולים חשוב לקחת בחשבון לפני בחירת מיכל אחסון?

כאשר בוחרים מוצר לאחסון נוזלים, כדאי להתחיל בהבנת הצרכים של העסק ותהליכי העבודה שבהם המיכל עתיד להשתלב. סוג הנוזל הוא אחד השיקולים החשובים ביותר, משום שחומרים שונים עשויים לדרוש התאמה שונה של חומר המיכל ושל תנאי האחסון. למשל, אחסון חומרי גלם לתעשיית המזון מחייב התייחסות לדרישות הנוגעות למגע עם מזון, בעוד שאחסון כימיקלים מחייב בדיקה של התאמת חומר המיכל לסוג החומר המאוחסן. גם הנפח משפיע על הבחירה. עסק שזקוק לאחסון כמויות גדולות של נוזלים עשוי להעדיף יחידה בעלת קיבולת משמעותית, שתאפשר לרכז את התכולה במקום אחד. לצד זאת, חשוב לבדוק את המקום שבו המיכל יוצב, את אפשרויות הגישה אליו ואת הציוד הקיים לצורך העברתו.

מדוע חשוב להתאים את נפח המיכל להיקף הפעילות?

נפח האחסון צריך להתאים לכמות הנוזלים שבה העסק משתמש ולתדירות שבה מתבצעים מילוי וריקון. מיכל קטן מדי עלול לחייב מילוי חוזר בתדירות גבוהה, בעוד שמיכל גדול שאינו מתאים לצרכים עלול לתפוס שטח מיותר ולהקשות על ההתנהלות השוטפת. פתרון כמו מיכל 1000 ליטר מאפשר לרכז כמות גדולה יחסית של נוזלים ביחידה אחת. נפח כזה עשוי להתאים לעסקים הזקוקים לאחסון חומרי גלם או להעברת נוזלים בין אזורי עבודה שונים. לפני הבחירה חשוב לבדוק לא רק את הקיבולת, אלא גם את התאמת המוצר לסוג התכולה, לתנאי השימוש ולמערכות המילוי והריקון הקיימות בעסק.

כיצד המבנה של המיכל משפיע על ניצול שטח האחסון?

לצורת המיכל יש השפעה על האופן שבו ניתן לארגן את אזור האחסון ולנצל את השטח הקיים. מיכל בעל מבנה מרובע, כמו מיכל IBC, מאפשר להציב מספר יחידות זו לצד זו וליצור סביבת אחסון מסודרת. המבנה שלו מציע כמה יתרונות בתהליכי האחסון והשינוע:

ניצול יעיל של השטח: הצורה המרובעת מאפשרת להציב מספר מיכלים זה לצד זה ולנצל טוב יותר את שטח המחסן.

אחסון בנפח גדול: ניתן לרכז כמות משמעותית של נוזלים ביחידה אחת, במקום להשתמש במספר מכלים קטנים.

נוחות בשינוע: המבנה מאפשר לשלב את המיכל בתהליכי העברה באמצעות ציוד שינוע מתאים.

התאמה לסביבת העבודה: ניתן להציב את המיכלים במחסנים ובאזורי ייצור בהתאם לתנאי המקום ולצורכי העסק.

מה התפקיד של חומרי הגלם בעמידות המיכל?

חומר הייצור הוא מרכיב מרכזי בבחירת מיכל תעשייתי, במיוחד כאשר מדובר באחסון נוזלים לאורך זמן או בתנאי סביבה משתנים. חשוב לוודא שחומר המיכל מתאים לתכולה ושיש לו את המאפיינים הנדרשים בהתאם לאופי השימוש. מיכלי פלסטיק המיוצרים מפוליאתילן יכולים להציע פתרון אחסון עמיד, בהתאם למפרט המוצר ולתהליך הייצור. במקרים שבהם המיכל מוצב באזור החשוף לשמש, כדאי לבדוק גם את מידת ההתאמה שלו לקרינת UV. כאשר מדובר באחסון כימיקלים, יש לוודא התאמה לחומר הספציפי ולא להסתמך על עמידות כללית בלבד. גם המבנה החיצוני חשוב. במיכלי IBC מסוימים קיימת מסגרת פלדה מגולוונת המקיפה את גוף המיכל ומסייעת בהגנה עליו ובשמירה על יציבותו. השילוב בין גוף הפלסטיק למסגרת מאפשר ליצור יחידת אחסון המתאימה לעבודה בסביבה תעשייתית, בהתאם לייעוד ולמגבלות השימוש של הדגם.

אילו פרטים במיכל יכולים להקל על העבודה השוטפת?

מעבר לנפח ולחומר הייצור, כדאי להתייחס גם לפרטים הקטנים שמשפיעים על נוחות השימוש. מיכל שמשתלב היטב בתהליכי העבודה צריך לאפשר מילוי וריקון נוחים, גישה מתאימה לתכולה והתנהלות פשוטה ככל האפשר במהלך היום.

בין המאפיינים שכדאי לבדוק לפני הרכישה:

פתח מילוי עליון: מאפשר להכניס נוזלים למיכל בצורה נוחה, בהתאם לגודל הפתח ולשיטת המילוי.

פתח ריקון תחתון: מאפשר להוציא את התכולה דרך נקודת ניקוז ייעודית, ובדגמים הכוללים ברז ניתן לשלוט בזרימת הנוזל.

מסגרת חיצונית: במיכלים שבהם קיימת מסגרת פלדה, היא מספקת תמיכה למבנה בהתאם לתכנון המוצר.

סוג המשטח התחתון: האפשרות לבחור בין משטח פלסטיק, עץ או מתכת יכולה לסייע בהתאמת המיכל לאמצעי השינוע ולצרכים התפעוליים.

התייחסות למאפיינים האלה מראש יכולה לסייע בבחירת מיכל שמתאים לא רק לאחסון עצמו, אלא גם לאופן שבו העובדים משתמשים בו בפועל.

מתי נדרשת התאמה מיוחדת לאחסון נוזלים בתעשיית המזון?

בתעשיית המזון יש חשיבות מיוחדת לבחירת מיכלים המתאימים למגע עם חומרי גלם ומוצרים המיועדים לצריכה. לא מספיק שהמיכל יהיה בעל נפח מתאים או עשוי מחומר עמיד. יש לבדוק האם הדגם עומד בדרישות הרלוונטיות לשימוש המיועד, לרבות דרישות בטיחות והיגיינה. לדוגמה, מיכל המיועד לאחסון שמנים, מיצים, רטבים או חומרי גלם נוזליים צריך להתאים לסוג התכולה ולתנאי השימוש. יש חשיבות גם למבנה המאפשר מילוי וריקון מסודרים, וכן לבחינת הוראות התחזוקה והניקוי של היצרן. במקרים שבהם נדרשת התאמה למגע עם מזון, חשוב לבדוק את האישורים והתקנים הרלוונטיים של המוצר הספציפי. כך ניתן לוודא שהבחירה מתבססת על דרישות השימוש בפועל ולא רק על תיאור כללי.

כיצד אפשר לשפר את תהליכי האחסון והשינוע בעסק?

ניהול נכון של אחסון נוזלים אינו מסתיים בבחירת המיכל. חשוב לתכנן גם את אופן השימוש בו לאורך תהליך העבודה, החל מקבלת חומרי הגלם ועד להעברה שלהם לעמדות הייצור. כאשר המיכלים מסודרים בהתאם לסוג התכולה ולייעודם, קל יותר לנהל את המלאי ולשמור על סדר באזורי האחסון. שימוש ביחידות אחסון בנפח מתאים עשוי לצמצם את הצורך בהעברת נוזלים בין מכלים קטנים יותר, בהתאם למבנה התהליך ולדרישות העבודה. בנוסף, סימון ברור של המיכלים יכול לסייע בזיהוי התכולה ובמעקב אחר חומרי הגלם. גם תכנון נכון של דרכי הגישה ושל אזורי ההצבה תורם להתנהלות נוחה יותר ומאפשר לנצל את שטח העבודה בצורה יעילה.

מדוע כדאי לבחור בפתרונות האחסון של עלמא פלסט?

בחירת ספק למיכלים תעשייתיים היא חלק חשוב מתהליך הרכישה, במיוחד כאשר נדרש פתרון שישתלב בפעילות העסק לאורך זמן. עלמא פלסט בע"מ פועלים משנת 2017, וכיום מתמקדים בייצור מקומי של מוצרי פלסטיק בשיטת הרוטציה. אחד היתרונות בעבודה עם עלמא פלסט הוא האפשרות לקבל מעטפת מקצועית שמתחילה כבר בשלבי התכנון, וכוללת חשיבה הנדסית, עיצוב, הכנת דגמים באמצעות הדפסת תלת ממד ותכנון תבניות לקראת הייצור. עם הניסיון, הידע המקצועי והליווי לאורך כל שלבי הייצור, עלמא פלסט מפעל פלסטיק המתמחה בפתרונות לתעשייה, מעניק לעסקים מענה מקצועי המותאם לצורכי האחסון והשינוע שלהם.