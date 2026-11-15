ארגון 'כלא 1000 - ערבים לתורה' חילק אמש (מוצאי שבת) באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק סכומים מצטברים בסך 147,000 שקלים ל-15 תלמידי ישיבות ואברכים שישבו בכלא הצבאי על רקע סירובם להתגייס לצה"ל או להסדיר את מעמדם מול הרשויות.

במהלך המעמד, שנערך בנוכחות קהל רב של אברכים ובני ישיבות, נשא דברים מרכזי ראש הישיבה, הרב חיים פיינשטיין.

בדבריו אמר כי "המציאות הזאת שבן תורה יושב מאחורי סורג ובריח אך ורק משום שכל חפצו הוא להגות בתורת השם - היא תעודת כבוד שאין למעלה ממנה. אל יחשוב איש שהם לבדם; כל עולם התורה כולו עומד מאחוריהם כאיש אחד בלב אחד".

ראש הישיבה הוסיף והדגיש: "מי שחושב שעל ידי כלא ואיומים ניתן להחליש את קול התורה - אינו מבין מהי תורה ומהו כוחם של לומדיה".