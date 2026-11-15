ח"כ אלישע מדן, הליכוד

באוהל שהקים מול הכנסת, ח"כ אלישע מדן מהליכוד מחכה גם למי שלא מסכימים איתו. הוא רוצה לראות שם את נציגי גוש השינוי, לשבת איתם, אפילו לביקור קצר.

יממה לאחר שהחל במחאה למען ממשלת אחדות לאומית, הוא מבקש בריאיון לערוץ 7 להסביר מה הוציא אותו לרחוב: התחושה שבשעה שהלוחמים עדיין נלחמים, הפוליטיקה הישראלית חייבת למצוא דרך לצאת מהעימות בין הגושים.

"לשבת בבית מרגיש לי לא נכון עכשיו", הוא אומר. "אני רוצה לשבת פה ברחוב ולזעוק את הצעקה הזאת". מדן, שאיבד את רגליו במלחמה בעזה, מתאר את המאהל כמעשה שהוא יכול לעשות בעצמו, מתוך תחושת אחריות. "אני מרגיש שכל אחד צריך לעשות עכשיו מה שהוא יכול, כי אנחנו בשעת מבחן, אנחנו בהזדמנות היסטורית".

הוא מתכוון לשלב את השהות באוהל עם עבודתו בכנסת. כשנשאל מדוע חבר כנסת צריך להקים מאהל כדי להשמיע קריאה שהוא יכול להשמיע במשכן, הוא מבהיר שלא לקח חופש. "את העבודה שלי בכנסת אני עושה עד הסוף, הכי טוב שאני יכול". את הדרך מהאוהל למשכן הוא מתאר במילים פשוטות: "הולך, מתגלגל עם כיסא".

אבל גם מחאה למען אחדות פוגשת מיד את החשדנות הפוליטית. בריאיון נשאל מדן אם הפך לכלי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרת הלחץ על המחנה שמנגד. הוא דוחה את הטענה, ובאותה נשימה מבהיר שאין בכוונתו לטשטש את זהותו הפוליטית.

"אני לא מרגיש שאני כלי. אני מרגיש שאני פועל מבחירה אישית ואני עושה את מה שהלב שלי אומר לי לעשות", הוא משיב. "אני לא באתי לפוליטיקה בשביל להיות כלי של אף אחד". הוא גאה, לדבריו, בחברותו בליכוד, בהשתייכותו לימין ובתמיכתו בנתניהו. מתוך העמדה הזאת הוא קורא להקמת ממשלה משותפת.

בעיניו, הצורך באחדות קשור ישירות למלחמה. הוא מדבר על הפלונטר ארוך השנים שבו גוש מתנגח בגוש, ומזכיר: "המלחמה לא נגמרה, הלוחמים שלנו עדיין נלחמים".

את התסכול מהפיצול הוא מבטא גם בהשוואה להתלכדות המפלגות הערביות. "הערבים התאחדו והגיעו להישג מטורף", הוא אומר, ומנגד תוהה כיצד המחנות היהודיים אינם מצליחים להתאחד תוך כדי מלחמה. "אנחנו לא שני לאומים, אנחנו לאום אחד, אנחנו עם אחד", הוא מדגיש. "אנחנו חייבים להתאחד. אנחנו יודעים להתאחד ואנחנו נעשה את זה".

במאהל, לדבריו, הוא פוגש אנשים שהקריאה הזאת נוגעת בהם: משפחות שכולות, פצועי מלחמה ואזרחים שהגיעו מרחבי הארץ. הוא מספר גם על מבקרים מרמת הגולן ומקריית שמונה שבאו בלילה ושבו בבוקר. "אנשים באים כי הם מזדהים עם האמירה הזאת", הוא אומר.

אלא שהשאלה הפוליטית נותרת: מה מוכנים הצדדים לתת כדי שתקום ממשלה כזאת? כשנשאל אם הוא עצמו מוכן לפשרות ולתשלום מחיר, מדן משיב ללא היסוס: "אני באופן אישי מוכן לעשות הכל בשביל שתהיה ממשלת אחדות. הכל זה אומר הכל".

הוא אינו מצמיד להצהרה מתווה מפורט. מדן אומר שאינו מנהל משא ומתן, ושהוא מכיר בגבולות כוחו ובתחומים שבהם אחרים טובים ממנו. "אני מרגיש שמה שאני יכול לעשות עכשיו זה לקרוא". אם יידרש לסייע בגיבוש פשרות, הוא אומר שיעשה זאת.

גם כלפי מפלגתו שלו הוא נמנע מהצבת תנאים. כשנשאל אם הוא דורש מהליכוד לנקוט צעדים לקראת אחדות, הוא משיב: "אני לא בא אף פעם בדרישות לאף אחד, לא בדרישות ולא בתנאים". את הקריאה הוא מפנה לכל המפלגות.

מול החשש של אנשי גוש השינוי משותפות עם נתניהו, בין היתר על רקע ניסיונו של בני גנץ, מדן אינו מנסה לטעון שהכול פשוט. "אני מבין אותם לגמרי", הוא אומר. "אני מבין שיש חוסר אמון מוחלט בין שני הצדדים". מבחינתו, ההכרה בחששות היא תחילתה של המשימה: "זאת שעת מבחן, צריך להתגבר על חוסר האמון ועל החששות".

לצד אנשי הליכוד ונציגי הציונות הדתית שהגיעו למאהל, הוא מבקש לראות גם את הפוליטיקאים מהמחנה שמנגד. הוא אומר שהוא בקשר ומאמין שעוד יבואו. עד אז הוא משאיר את ההזמנה פתוחה: "אני מבקש מהם לבוא, אני קורא להם לבוא, אני מחכה להם. אפילו רק לביקור".