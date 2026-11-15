מחר (יום שני) יפתח בבנייני האומה בירושלים אירוע "אקספו בעלזא 2" - אירוע שיא שממחיש יותר מכל את האבולוציה הכלכלית שעוברת הקהילה החרדית בישראל.

מעבר למעטפת החסידתית, מדובר בפלטפורמה עסקית רחבת היקף המתפרסת על פני קומה שלמה, ומרכזת מאות יזמים, בעלי עסקים, אנשי נדל"ן, פיננסים, טכנולוגיה ומסחר המציגים את מרכולתם בפני אלפי מבקרים.

זהו אינו עוד יריד מגזרי, אלא סממן מובהק לחיזוקו של מעמד בינים חרדי עצמאי, שמבקש לייצר מחזור הון פנים-קהילתי מבוסס.

מי שבירך על המהלך הוא האדמו"ר מבעלזא בעצמו, שפרסם מכתב הקורא לחסידים להעדיף ספקים ועסקים מתוך הקהילה, תוך התבססות על עקרונות הכלכלה ההלכתית.

"ועתה עורכים שנית יריד לבעלי עסקים מאנ"ש במטרה להמציא להם מלאכה ולקיים בהם 'והחזקת בו'", לשון המכתב.

מבחינה כלכלית, מדובר ביישום ישיר של מודל "המעגל הסגור" - מדיניות של עידוד צריכה מקומית שנועדה לייצר חוסן פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים ולמנוע זליגת הון מחוץ למעגל הקהילתי.

תופעה זו משתלבת במגמות רחבות יותר המתרחשות בשנים האחרונות בשוק התעסוקה החרדי. נתוני הלמ"ס והמכון הישראלי לדמוקרטיה מצביעים על עליות עקביות בשיעורי התעסוקה במגזר, לצד מעבר הדרגתי מעבודה במעגל השכיר המצומצם לעבר יזמות פרטית, פרילנסריות וניהול עסקים עצמאיים בתחומי נותני השירותים, הטכנולוגיה והמסחר.