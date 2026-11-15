הן היו פעוטות בנות 4, 3 ושנתיים כשאמן נרצחה בפיגוע. כמה שנים אחר כך נהרג גם אביהן, והשלוש נותרו יתומות.

"עכשיו, למעלה מ-20 שנה אחרי אותו יום שחור שריסק את חייהן, הצלחנו להביא להן, בעבודה מאומצת, פיצוי של 10 מיליון שקלים", מספר עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו. הפיצוי ניתן לשלוש האחיות יחד.

הסיפור הזה הוא אחד מרבים. מחלקת נפגעי הטרור של חוננו מנהלת בשנים האחרונות מאבק משפטי מול הרשות הפלסטינית. עד כה הגישו עורכי הדין של הארגון עשרות תביעות והשיגו למעלה מ-20 פסקי דין חיוביים ותקדימיים. במסגרת ההליכים הוצאו עיקולים, ויותר מ-100 מיליון שקלים כבר נגבו בפועל והועברו ישירות למשפחות.

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הבסיס למאבק הוא החוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה), התשפ"ד-2024, שיזמו חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. החוק מאפשר לתבוע פיצויים עונשיים ממי שמתגמל טרור, ובראשם הרשות הפלסטינית. הסכומים חסרי תקדים: 5 מיליון שקלים לנפגע שנגרמה לו נכות צמיתה, ו-10 מיליון שקלים ליורשיו של נרצח בפיגוע.

בחוננו זיהו מיד את גודל השעה והסתערו על המשימה, במטרה לגבות מחיר כלכלי כבד ממי שמממן טרור.

במשך שנים מזוהה חוננו עם הגנה משפטית חסרת פשרות לעצורים ולחיילי צה"ל שהסתבכו בעקבות פעילותם למען עם ישראל וארץ ישראל. בשנים האחרונות התרחב הארגון, ואחת המחלקות החשובות שהוקמו בו היא המחלקה לליווי נפגעי טרור.

"בשנים האחרונות אנחנו מלווים עשרות ועד מאות נפגעי טרור", מתאר עו"ד יאדו, שמוביל את המאבק. "המעטפת שלנו מתחילה כבר ברגעים הקשים ביותר: ממיטת בית החולים, דרך תחנות המשטרה והביטוח הלאומי, וכוללת ליווי משפטי ונפשי בהתנדבות מלאה".

לדבריו, רוב השירותים בארגון ניתנים בחינם לגמרי. גם בתביעות נגד הרשות הפלסטינית, שכרוכות בעלויות ניהול ארוכות טווח, הארגון מקפיד לגבות שכר טרחה נמוך משמעותית ממחירי השוק.

"המטרה שלנו היא לשמר את האופי האידיאולוגי וההתנדבותי של הארגון, ולוודא שהכסף יגיע למי שבאמת זקוק לו - הנפגעים עצמם", הוא אומר.

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במהלך המאבק רשמו עו"ד יאדו וצוותו גם תקדימים משפטיים שמשנים את כללי המשחק בבתי המשפט. לפי אחד מהם, גם נכות קלה של 5% בלבד מזכה את הנפגע בפיצוי עונשי מלא.

פסיקות נוספות חוסכות שבועות ארוכים של דיונים מתישים ופוגעניים. הן פוטרות את נפגע הפיגוע מהצורך לשבת מול עורכי הדין של הרש"פ ולהסביר במה בדיוק מתבטאת נכותו.

"יש פה רווח כפול ומכופל", מסביר יאדו. "מצד אחד, אנחנו מוציאים את הכסף מידי הרשעים שמממנים את הטרור וגובים מהם מחיר כבד, ומצד שני - אנחנו מצליחים להעניק לפחות נחמה קטנה למשפחות שאיבדו את היקר מכל".

בארגון מבינים היטב שהכסף לעולם לא ירפא את הפצעים ולא ישיב את האהובים שאבדו. אבל הוא נותן למשפחות תחושה נדירה של עשיית צדק, סגירת מעגל, וידיעה ברורה שדם יהודי אינו הפקר. "זו בדיוק השליחות שלנו", מסכם יאדו.

תביעות רבות נוספות עדיין בדרך, וחוננו יצא לקמפיין תרומות שיימשך עד יום חמישי בלבד. היעד: 400 אלף שקלים בתרומות חודשיות.

>> דם יהודי אינו הפקר. הקמפיין מסתיים ביום חמישי. לתרומה חודשית לארגון חוננו לחצו כאן עכשיו