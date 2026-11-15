מנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית, איתיאל ניימן, נחקר היום (ראשון) ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים במהלך עימות אלים שהתרחש לפני מספר שבועות במצפה יריחו.

לפי הודעת המשטרה, ניימן נחקר בחשד לעבירות סחיטה באיומים, תקיפה והפרעה לשוטר ושיבוש הליכי חקירה.

באותה פרשה נחקר בעבר גם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, בחשד להשתתפות באירוע האלים נגד השוטרים.

על פי החשד, במהלך התקרית התעמתו מספר אנשים עם שוטרים וחסמו ניידת משטרה, באופן שאפשר לחשוד להימלט מהמקום. שני שוטרים נפצעו במהלך האירוע.

התקרית תועדה במצלמת הגוף של אחד השוטרים, והתיעוד משמש כאחת הראיות שנאספו במסגרת החקירה.

האירוע התרחש בתום אזכרה לחללי צה"ל במצפה יריחו. לפי גרסתו של קרויזר, הוא ניגש בניסיון להרגיע עימות בין שוטרים למשפחות שכולות, ובמהלך האירוע השוטרים הפעילו נגדו כוח בלתי סביר, היכו אותו, הטיחו אותו ארצה וריססו אותו בגז פלפל.

ממפלגת עוצמה יהודית נמסר: "הרדיפה הפוליטית של היועמ"שית נגד מפלגת עוצמה יהודית חוצה היום כל גבול אדום, עם זימונו לחקירה של מנכ"ל המפלגה, איתיאל ניימן".

במפלגה תקפו: "לאחר הניסיון להלך אימים על ח"כ יצחק קרויזר - שמנעו ממנו להגיש תלונה במח"ש במשך יותר משבוע אחרי שיצא מאזכרה של חבר ילדות שנפל בקרב עם צלע שבורה - מסמנת כעת מערכת אכיפת החוק את הדרג הניהולי של המפלגה, בניסיון שקוף לפגוע בעוצמה יהודית בכל דרך".

"האכיפה הבררנית זועקת לשמיים: בזמן שתיקים נגד אנשי שמאל וחברי כנסת מהאופוזיציה דוגמת גלעד קריב ונעמה לזימי נמרחים ומתמסמסים, כשמדובר באנשי עוצמה יהודית המערכת פועלת ביעילות שיא ומייצרת חקירות בקצב מסחרר", נמסר.