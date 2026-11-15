אזרח ישראלי שחצה אתמול (שבת) את הגבול הימי מישראל לירדן נעצר לחקירה בידי כוחות הביטחון הירדניים.

הוא נתפס במפרץ אילת כשחצה את הגבול הימי בין המדינות באמצעות גלשן מסוג סאפ.

דובר צה"ל אישר היום את פרטי האירוע, בעקבות הודעה שפרסם חיל הים הירדני, ומסר כי כוחות הביטחון פועלים להשבת האזרח לישראל בבטחה.

"אתמול התקבל דיווח על אזרח ישראלי שחצה דרך הים משטח הארץ לשטח הימי של ירדן. אזרח שנעצר עוכב על ידי כוחות הביטחון הירדנים, ומאז כוחות הביטחון פועלים בצירים הרלוונטיים להשבתו בבטחה", נמסר מטעם הצבא.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על זהותו של האזרח הישראלי.

בעקבות האירוע פרסמה מערכת הביטחון אזהרה לציבור מפני חציית הגבול לירדן שלא דרך מעברי הגבול הרשמיים.

"צה"ל מדגיש כי חציית הגבול לירדן שלא דרך מעבר גבול מוסדר אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק", נמסר.