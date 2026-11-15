שגרירי האו"ם נכנסו למנהרת חמאס

משלחת של עשרות שגרירים באו"ם נכנסה הבוקר (ראשון) לראשונה לשטח רצועת עזה וסיירה במנהרת טרור של חמאס, במסגרת ביקור מיוחד שיזם והוביל שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון.

הסיור, שכלל גם ביקור בקיבוץ כפר עזה, נועד להציג בפני הנציגים הזרים את השלכות מתקפת 7 באוקטובר, את תשתיות הטרור שהקים חמאס ואת האיומים הביטחוניים שישראל מבקשת למנוע במסגרת כל הסדר עתידי ברצועה.

אל המשלחת התלווה לאורך הביקור מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, שהציג לשגרירים סקירה ביטחונית על המצב בשטח, יכולותיו הצבאיות של חמאס והאתגרים הניצבים בפני ישראל.

תחנתו הראשונה של הסיור הייתה קיבוץ כפר עזה, אחד היישובים שנפגעו במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. במהלך הביקור נחשפו השגרירים לממדי הטבח ולהרס שהותירה המתקפה בקיבוץ.

משם המשיכה המשלחת לתוך רצועת עזה, שם נכנסו השגרירים למנהרת טרור של חמאס.

במהלך הסיור הציגה המשלחת הישראלית בפני השגרירים את עמדתה שלפיה אין לאפשר לחמאס לשוב ולהתחמש או לבסס מחדש את שליטתו ברצועה. בישראל הדגישו כי כל הסדר עתידי חייב למנוע מהארגון לשקם את יכולותיו הצבאיות, לבנות מחדש את תשתיות הטרור ולהמשיך לאיים על אזרחי ישראל.

מסר מרכזי נוסף שהועבר לשגרירים עסק בשיקום רצועת עזה. במסגרת הביקור הודגש כי ישראל קושרת בין האפשרות לשיקום הרצועה לבין מניעת המשך שלטונו של חמאס בה.

לצד הסוגיות הביטחוניות, ביקשו מארגני הסיור להתמודד גם עם הטענות המופנות כלפי ישראל בנוגע למצב ההומניטרי ברצועה. במסגרת זו הציגו את עמדתם נגד מה שהם מכנים "קמפיין החורף", שלדבריהם מטיל על ישראל את האחריות למשבר ההומניטרי בעזה.

"הבאנו את שגרירי האו"ם אל תוך מנהרות הטרור כדי לראות במו עיניהם את האמת ולנפץ את שקרי 'קמפיין החורף' שטוען למשבר הומניטרי באשמת ישראל", אמר השגריר דנון. "המסר שלנו ברור: ככל שחמאס שולט ברצועת עזה - לא יהיה שיקום. חמאס ממשיך להתחמש ולפעול לשיקום יכולות הטרור שלו".