פגישת המשא ומתן בין נציגי הליכוד, מפלגת "ישר" ונציג מטעמו של נפתלי בנט הסתיימה הערב (ראשון) לאחר כשעה.

השיחות נערכו על רקע קריאתו של ראש הממשלה להקמת ממשלת אחדות, ובמסגרת המגעים בין הגורמים הפוליטיים.

בפגישה השתתפו מטעם הליכוד יו"ר הסיעה, חבר הכנסת אופיר כץ, ועורך הדין מיכאל ראבילו. את מפלגת "ישר" ייצגו יואב הורוביץ וחבר הכנסת חילי טרופר.

לשיחות הצטרף גם שלום שלמה, כנציג מטעמו של נפתלי בנט, במסגרת המגעים שבהם מעורבים נציגי שלוש המפלגות.

בתום המפגש פרסמו מפלגות הליכוד ו"ישר" הודעה משותפת בה צוין כי "הפגישה התקיימה באווירה עניינית וסוכם כי השיח בין הצדדים יימשך".